Noah gaudin
Image : @psghand

Encore du renfort du côté du PSG Handball

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas15 juillet 2025

Comme chaque année, l’effectif du PSG va connaître du mouvement lors de cette intersaison. Ce mardi, le club de la capitale a annoncé l’arrivée de Noah Gaudin.

Le PSG Handball va beaucoup bouger cet été. Il y a eu un changement d’entraîneurs avec le départ de Raul Gonzalez et l’arrivée de Stefan Madsen pour les deux prochaines saisons. Plusieurs joueurs ont quitté le club de la capitale alors que d’autres arrivent pour aider le PSG dans ces objectifs. C’est le cas de Noah Gaudin. Ce jeudi, le PSG Handball a annoncé la signature de l’arrière français. 

A voir aussi : Du mouvement au sein de l’effectif du PSG Handball

Du mouvement au sein de l’effectif du PSG Handball
canalsupporters.com

« Une immense fierté pour moi »

Ce dernier a signé un contrat de trois ans avec le PSG Handball, soit jusqu’en juin 2028, en provenance de Skjern Håndbold, club danois. Dans le communiqué de présentation, Noah Gaudin n’a pas caché sa joie de pouvoir rejoindre un grand club comme le PSG Handball. « Rejoindre le Paris Saint-Germain Handball est une immense fierté pour moi. C’est un club prestigieux, avec une culture de la performance et une exigence qui me motivent énormément. J’ai hâte de découvrir ce nouvel environnement, de progresser aux côtés de grands joueurs, et de contribuer aux ambitions de l’équipe. »

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas15 juillet 2025

Articles similaires

Momo sissoko

Sissoko : « Si tu rejoues le même match avec de la fraîcheur mentale et physique, je pense que le PSG les étale dix fois »

15 juillet 2025
Aurélien Tchouameni

LdC : Le PSG gagne la C1 sans Mbappé ? Aurélien Tchouaméni défend son coéquipier

15 juillet 2025
Illia Zabarnyi

Mercato : Le point sur la situation entre le PSG et Bournemouth pour Illia Zabarnyi

15 juillet 2025
Luis enrique

PSG : Le calendrier du début de saison 2025 / 2026

15 juillet 2025
Bouton retour en haut de la page