Encore du renfort du côté du PSG Handball

Comme chaque année, l’effectif du PSG va connaître du mouvement lors de cette intersaison. Ce mardi, le club de la capitale a annoncé l’arrivée de Noah Gaudin.

Le PSG Handball va beaucoup bouger cet été. Il y a eu un changement d’entraîneurs avec le départ de Raul Gonzalez et l’arrivée de Stefan Madsen pour les deux prochaines saisons. Plusieurs joueurs ont quitté le club de la capitale alors que d’autres arrivent pour aider le PSG dans ces objectifs. C’est le cas de Noah Gaudin. Ce jeudi, le PSG Handball a annoncé la signature de l’arrière français.

« Une immense fierté pour moi »

Ce dernier a signé un contrat de trois ans avec le PSG Handball, soit jusqu’en juin 2028, en provenance de Skjern Håndbold, club danois. Dans le communiqué de présentation, Noah Gaudin n’a pas caché sa joie de pouvoir rejoindre un grand club comme le PSG Handball. « Rejoindre le Paris Saint-Germain Handball est une immense fierté pour moi. C’est un club prestigieux, avec une culture de la performance et une exigence qui me motivent énormément. J’ai hâte de découvrir ce nouvel environnement, de progresser aux côtés de grands joueurs, et de contribuer aux ambitions de l’équipe. »