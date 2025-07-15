Mercato : Le point sur la situation entre le PSG et Bournemouth pour Illia Zabarnyi

La saison 2024 / 2025 enfin clôturée, le PSG peut entamer les manœuvres pour son mercato estival. La piste la plus active mais qui peine à avancer reste celle d’Illia Zabarnyi. Le point sur le dossier.

Le PSG a terminé sa saison historique avec une défaite en finale de la Coupe du Monde des Clubs (3-0) face à Chelsea. Il est désormais temps de se tourner vers les vacances, sauf pour les dirigeants du club de la capitale. En effet, ces derniers ont maintenant les esprits totalement dévoués au mercato estival 2025. Une fenêtre de transfert pour laquelle la défense centrale a été ciblée comme secteur de jeu à renforcer. C’est dans ce contexte que le nom d’Illia Zabarnyi est associé au Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines maintenant. Cependant, le dossier peine à se conclure. Le journaliste spécialiste du mercato, Fabrizio Romano a fait le point. Notre confrère italien affirme dans un premier temps qu’un accord existe bel et bien entre le PSG et le défenseur central ukrainien. Luis Campos et Luis Enrique apprécient le joueur et travaillent afin que le deal se fasse. Ces derniers espéraient pourvoir compter sur Illia Zabarnyi pour disputer la Coupe du Monde des Clubs, mais les 60M€ proposés par le PSG n’étaient pas suffisant pour les dirigeants de Bournemouth.

Ainsi, c’est bien les négociations entre les deux clubs et plus particulièrement l’inflexibilité des Cherries qui bloquent l’opération aujourd’hui. Le joueur de 22 ans, sous contrat avec Bournemouth jusqu’en juin 2029 veut lui rejoindre les champions d’Europe, et pour que ce souhait se réalise, le club de la capitale devra débourser 70 à 75 millions d’euros. C’est le montant attendu par le club de Premier League. Toujours selon Fabrizio Romano, les discussions devraient rapidement reprendre.