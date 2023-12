LdC : Le PSG, le pire tirage pour la Real Sociedad ?

Le tirage au sort pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions a rendu son verdict, et le PSG hérite de la Real Sociedad. Entre le meilleur tirage ou la méfiance, comment est perçu cette double confrontation en Espagne ?

Après près d’une décennie de tirage au sort compliqué en huitième de finale de Ligue des Champions, le sort semble avoir souri au Paris Saint-Germain ce lundi à Nyon (Suisse). En effet, le club de la capitale a hérité pour le prochain tour de C1 de la moins grosse écurie du chapeau 1, la Real Sociedad. Non sans respect pour le club de Liga, les Basques restent bien à la portée des Parisiens. Cependant, comme pour tous les grands rendez-vous européens, il faudra faire preuve de méfiance et ne surtout pas sous-estimer son adversaire. De l’autre côté, le Paris Saint-Germain a tout pour jouer le rôle du pire tirage pour la Real Sociedad, qui espère tout de même surprendre son monde : « C’est sûrement le tirage le plus difficile à ce stade de la compétition. Mais nous allons faire de notre mieux. C’est un club de référence. Une grande équipe avec de grands joueurs. La mauvaise passe de Kylian Mbappé ? Il reste encore beaucoup de temps avant les huitièmes ! Notre équipe est bien. nous avons fait une bonne campagne de Ligue des Champions. Les supporters français qui viennent à Anoeta ? Nous sommes à la frontière de la France. Nous avons beaucoup de supporters français qui viennent de Bayonne, Biarritz, Hendaye, et Saint-Jean-de-Luz « , a déclaré Jokin Aperribay, président du club basque, au sortir du tirage au sort au micro de nos confrères d’RMC Sport. Des mots qui montrent la méfiance qui planent dans les rangs adverses.

A la @RealSociedad le tocó el PSG, el rival que nadie quería, pero… "A prepararnos bien y a dar la sorpresa", avisa Jokin Aperribay



El equipo 'txuri-urdin' aún no conoce la derrota en esta #ChampionsLeague



@jfelixdiaz pic.twitter.com/MobcdecZSx — MARCA (@marca) December 18, 2023

Dans le même sens, Jokin Aperribay s’est également exprimé pour Marca en déclarant que le PSG était l’équipe que personne ne voulait tirer : « Il faudra bien se préparer pour créer la surprise« . Pour avoir le sentiment de l’autre côté de la frontière, le sondage réalisé par le journal Marca est intéressant. Ce dernier, réunissant près de 33 000 votants, donne le PSG favori à seulement 53%. Dans ses colonnes, le quotidien de sport qualifie le PSG comme « le club à éviter« . Un sentiment qui légitime bien la confiance qui peut habiter le camp parisien depuis l’annonce du tirage au sort, sans tomber dans l’excès de confiance.