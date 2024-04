Après la défaite du PSG (2-3) face au FC Barcelone en quart de finale aller de Ligue des Champions, de nombreuses explications sont avancées. Entre le non match de Kylian Mbappé, la fébrilité de Lucas Beraldo et Gianluigi Donnarumma ou encore le coaching de Luis Enrique, d’autres faits peuvent, en partie, expliquer la défaite des Parisiens.

Les statistiques ne sont pas la manière la plus exhaustives pour analyser le football et comprendre les victoires et les échecs. Cependant, certains chiffres sont on ne peut plus parlants. A l’occasion des quarts de finale de Ligue des Champions, les kilomètres parcourus par les différentes équipes engagées, notamment le PSG, sont à souligner. Dans ce domaine, les joueurs de Luis Enrique affichent 110,7km courus sur la pelouse du Parc des Princes ce mercredi, quand ceux de Xavi sont à 117,7km. Une différence de 7km parcourus dans le même match qui a pu également faire la différence et, en partie, expliquer la défaite du Paris Saint-Germain. Cependant, comme le football n’est pas une science, il est important de rappeler que le club de la capitale était dans la même situation au tour précédent (111,5km à l’aller puis 114,8km au retour) face à la Real Sociedad en ayant couru moins que les Basques. Le PSG avait tout de même décroché son ticket pour les quarts de finale.

En mars 2017, le FC Barcelone d’un certain Luis Enrique (105 km) était parvenu à réaliser l’exploit de la remontada face au PSG d’Unaï Emery (110km) en courant 5km de moins

Les kilomètres parcours en 1/4 de finale de C1 par équipes

Manchester City : 117,8km

FC Barcelone : 117,7km

Arsenal : 117,6km

Atlético : 116,4km

Bayern Munich : 114,9km

Borussia Dortmund : 114,2km

Real Madrid : 112,8km

PSG : 110,7km

Source : UEFA