LdC : Le PSG qualifié en huitième de finale si …

Le Paris Saint-Germain reçoit Newcastle pour le compte de la cinquième journée des phases de poules de Ligue des Champions. Si le classement reste très serré, les Parisiens peuvent se qualifier dès demain soir.

Tout est encore possible dans le groupe F ! Si le classement reste très serré, le PSG peut déjà se qualifier pour les huitièmes de finale de C1 demain soir. Actuellement installé à la deuxième place avec six points, le club de la capitale se voit devancer d’une longueur par le Borussia Dortmund (7 pts) en compte une également sur l’AC Milan (5 pts). L’adversaire de ce mardi (21h sur Canal +), Newcastle (4 pts), compte deux points de retard sur les Parisiens. Alors que six points sont encore jouables pour arracher la qualification pour la suite de la Ligue des Champions, la réception des Magpies demain soir peut être décisive. En effet, si la qualification est à portée de main, elle dépend surtout du résultat de l’autre rencontre du groupe.

Comment se qualifier ?

Avec deux victoires lors des deux prochains matchs, face à Newcastle et Dortmund, les Parisiens seront assurés de terminer en tête du groupe F. Mais l’affaire peut déjà être réglée demain soir en ce qui concerne la qualification. Si le PSG sort vainqueur et que l’AC Milan ne gagne pas contre le Borussia Dortmund, les Rouge & Bleu pourront souffler. D’ailleurs, si les Allemands et le PSG l’emportent, les deux clubs seront qualifiés. Néanmoins, la première place de la poule ne sera pas acquise. Une finale pour la première place se jouera alors au moment du face à face de la dernière journée au Signal Iduna Park. À contrario, dans le pire des scénarios, si le PSG perd demain soir contre Newcastle et que l’AC Milan gagne, les Parisiens se déplaceront bon dernier du groupe en Allemagne. Pas de panique, toutes les chances sont du côté des hommes de la capitale.