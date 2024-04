LdC : L’élimination ne passe pas du côté du FC Barcelone

Neuf jours après son élimination en quart de finale de Ligue des Champions face au PSG, la pilule ne semble passer du coté du FC Barcelone. En témoigne l’analyse faite par le coach, Xavi.

Le 16 avril dernier, le PSG a terrassé le FC Barcelone sur sa pelouse (1-4) et s’est ainsi hissé en demi-finale de Ligue des Champions. Après une victoire au match aller au Parc des Princes (2-3), les Catalans étaient en bonne posture pour la qualification, notamment quand on sait qu’aucun club français n’a su inverser la tendance dans l’histoire après s’être incliné au match aller à domicile dans la formule actuelle de la C1. Si l’écart semblait important sur la pelouse du Stade Olympique Montjuic il y a 9 jours à l’image du score, Xavi estime encore avoir été supérieur tactiquement aux Parisiens : « Sur le plan tactique, nous étions meilleurs que le PSG, tant à l’aller qu’au retour. Après l’expulsion de Ronald (Araujo ;Ndlr), nous aurions dû plus rivaliser. Mais cela fait partie du processus. C’est très dur de gagner, gagner, gagner …« , a estimé le technicien catalan en conférence de presse. Un rendez-vous organisé ce jeudi aux côtés de son président Joan Laporta, afin d’officialiser sa décision de finalement rester sur le banc du FC Barcelone la saison prochaine.

Malgré la défaite sur la double confrontation face au Paris Saint-Germain, le coach des Blaugranas voit l’évolution de son équipe : « Il y a deux ans, on avait l’impression que nous n’étions pas à la hauteur face à des adversaires de haut niveau. Aujourd’hui, je pense que nous sommes en mesure de rivaliser avec eux. Je pense que nous avons raté le coche à cause de détails […] Nous le staff et les joueurs, nous avons beaucoup appris. La saison prochaine, nous serons plus en mesure de rivaliser« . En attendant la saison prochaine, Xavi, son staff, ses dirigeants et les joueurs du FC Barcelone seront devant leur poste de télévision afin de regarder le PSG jouer sa demi-finale de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund les 1er et 7 mai prochain.