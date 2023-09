Ce mardi soir, le PSG fait face au Borussia Dortmund au Parc des Princes. Retrouvez ici les chiffres à retenir à quelques heures du coup d’envoi de ce match comptant pour la journée une de la phase de poule de Ligue des Champions.

La Ligue des Champions est de retour en ce mardi soir avec les premières rencontres des phases de poule. À cette occasion, le Paris Saint-Germain évoluera au sein de son antre face au Borussia Dortmund. Un adversaire qui se place comme le premier test médium pour les hommes de Luis Enrique. Surtout que ces derniers sortent d’une contreperformance sur cette même pelouse vendredi dernier. C’était devant une surprenante équipe de l’OGC Nice portée par un Terem Moffi tout bonnement irrésistible (2-3, 5e journée de Ligue 1).

À voir aussi : Manuel Ugarte finalement opérationnel pour PSG / Dortmund

🚨 J-1 avant le retour de la LIGUE DES CHAMPIONS 🤩



⏳ Que faut-il attendre du PSG ?



🌟 Quelles ambitions pour cette nouvelle édition ?



🏆 Qui est le favori cette année ?!



Découvrez notre dernier TALK CS ⤵️https://t.co/0rvsV7RQnR pic.twitter.com/pDYD7sfJZD — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 18, 2023

Bilan équilibré entre le PSG et le BVB

En tout cas, comme on peut l’observer à travers les chiffres exposés par le club de la capitale ce jour via son site officiel, le Borussia Dortmund est un adversaire qui fait jeu égal avec le PSG. Ces deux équipes se sont ainsi rencontrées à quatre reprises pour un bilan de deux nuls et une victoire de part et d’autre. Plus généralement, les clubs allemands réussissent, en revanche, très bien aux Parisiens au Parc des Princes : 9 succès, 1 nul et 2 revers. En outre, les Borussens seront le 144e adversaire du PSG en C1 : 77 victoires, 27 nuls et 39 défaites.