Ce vendredi 15 mars, les yeux du football européen seront rivés vers Nyon (Suisse), où se tiendra le tirage au sort de Ligue des Champions. Une cérémonie qui, pour la première fois depuis deux ans, concernera le Paris Saint-Germain. Entre les potentiels adversaires, le meilleur et le pire, zoom sur ce tirage au sort.

Après une bataille menée avec difficulté au sein du groupe F des phases de poules de Ligue des Champions face à Newcastle, l’AC Milan et le Borussia Dortmund, le PSG a su se hisser au stade des quarts de finale en venant à bout de la Real Sociedad (2-0 ; 1-2), après deux ans d’absence à ce stade de la compétition. L’occasion pour le club de la capitale d’aborder le printemps dans la peau des huit meilleures équipes européenne. En ce sens, le tirage au sort de ce vendredi (à partir de 12h en direct de Nyon), qui définira l’adversaire du PSG en quart de finale mais aussi un tableau jusqu’à la fin de la compétition, est attendu par de nombreux supporters, observateurs et au sein même du club. En effet, si les spéculations autour du meilleur et du pire tirage fusent, Luis Enrique a également eu l’occasion de s’exprimer sur le sujet en conférence de presse d’après-match, dans la foulée de la qualification en demi-finale de Coupe de France (victoire 3-1 face à l’OGCN) ce mercredi soir : « J’ai adoré les matchs que j’ai pu voir mardi en Ligue des Champions. C’est super de pouvoir regarder des matchs en sachant qui tu es qualifié. Je ne vous donnerai pas mes préférences. Ce que je sais en revanche, c’est que personne ne souhaite tomber sur le PSG« . Si le technicien espagnol ne donne donc pas sa préférence, l’occasion se présente pour offrir des pistes de réflexion à l’ancien sélectionneur de La Roja.

Le tirage abordable

Comme avant chaque tirage au sort, certains clubs sont qualifiés de « tirage facile ». Dans les huit équipes restantes à ce stade de la compétition en Ligue des Champions, cette étiquette semble se coller au front du Borussia Dortmund et ses 43% de victoire en C1 cette saison. L’actuel quatrième de Bundesliga, présent dans le groupe F du PSG, a hérité pour les huitièmes de finale du PSV Eindhoven. Une double confrontation qui s’est soldée par un match nul (1-1) aux Pays-Bas, avant de voir les hommes d’Edin Terzic faire la différence à domicile en l’emportant 2-0. A l’automne dernier, le Borussia Dormtund n’a pas su battre le Paris Saint-Germain (2-0 ; 1-1) en phase de poules, et reste un adversaire à la portée du club de la capitale. Dans leurs saison, les Dortmundois ne pratiquent pas le meilleur football, en témoigne leur place fragile au classement du championnat d’Allemagne. Avec 47 points et à la 4e place (dernière qualificative en C1) le BVB devance le RB Leipzig de seulement une unité, et reste à 6 longueurs derrière Stuttgart, qui ouvre le podium.

Par ailleurs, pour ses grands rendez-vous nationaux, le Borussia Dortmund ne parvient pas à trouver son match référence, comptant notamment une défaite (0-4) face au Bayern Munich sur sa pelouse, deux autres (en Coupe et en championnat 2-1 et 2-0) à Stuttgart et enfin un nouveau revers au Signal Iduna Park (2-3) face au RB Leizpig. A tous ces résultats, de nombreux matchs nuls et contres performances peuvent être ajoutés : 0-0 à domicile face à l’AC Milan ; 1-1 à Augsburg ; 1-1 face à Mayence ; 0-0 à Heidenheim. Pour autant, en Ligue des Champions, le Borussia Dortmund reste une écurie expérimentée et solide. Si l’idée n’est pas d’aller dans le sens du « tirage facile », le terme de « tirage abordable » peut sembler adéquate pour le Paris Saint-Germain, qui aura croisé la route du BVB a plusieurs reprises ces dernières saisons.

A lire aussi – LdC : Une nouvelle formule, un nouveau tirage au sort à partir de la saison 2024/2025

Le pire tirage pour le PSG

Si, comme le dis Luis Enrique, « personne ne veut tomber du le PSG« , il est facile d’imaginer que personne ne veuille tomber sur Manchester City. Le champion d’Europe en titre fait clairement office de « pire tirage » pour le club de la capitale. Engagés dans une rude bataille en Premier League avec Liverpool et Arsenal pour le titre de champion, les Citizens se sont hissé en quart de finale de Ligue des Champions en comptant 6 victoires sur 6 matchs en phase de poules, et en s’imposant aisément face à Copenhague en huitième (1-3 ; 3-1). Un parcours mené avec assez de facilité pour pouvoir être pleinement engagé sur tous les tableaux cette saison, en développant un football toujours aussi alléchant sous les ordres de Pep Guardiola.

Dans son histoire récente, le PSG a buté sur Manchester City, toutes les fois où les clubs se sont rencontré. En 6 rencontres, les Anglais comptent 4 victoires, 1 match nul et 1 défaite face au Paris Saint-Germain. Un bilan qui, si leurs chemins étaient amenés à se croiser à nouveau, ne ferait clairement pas du club de la capitale le favori. Toutefois, Erling Haaland et ses coéquipiers ont parfois cette saison, notamment face aux gros morceaux, montré des failles. Avec une bonne préparation, une bonne dynamique et dans un bon jour, les hommes de Luis Enrique pourraient avoir une chance de créer l’exploit.

Un storytelling face au Real Madrid, du classique à Barcelone, ou de l’inédit face à l’Atlético …

Outre le « tirage facile » ou le « pire tirage », le PSG a de grandes chances de se retrouver en Espagne pour son quart de finale. En effet, la possibilité de rencontrer le Real Madrid et d’entamer un scénario hollywoodien autour de la rencontre et du dossier Mbappé existe bel et bien. Ces dernières années, le Paris Saint-Germain a souvent croisé le fer avec le FC Barcelone, faisant de cette confrontation un semblant de classique sur la scène européenne. Toujours en Espagne, une double confrontation face à l’Atlético Madrid serait un véritable test pour le PSG de Luis Enrique, mais aussi une affiche inédite dans l’histoire en match officiel, tant les deux clubs ne se sont croisés qu’en amical.

L’opportunité d’un voyage à Londres pour affronter un Arsenal, on ne peut plus engagé dans la course au titre en Premier League, pourrait également se présenter au PSG. Les hommes de Mikel Arteta pourraient perdre des plumes dans leur course face à Manchester City et Liverpool, ainsi arriver au printemps sur les rotules et craquer sur la scène européenne, à l’image de la double confrontation en huitième de finale face au FC Porto, qui s’est avérée bien plus compliquée que prévue pour les Gunners. Ces derniers montrent également des faiblesses loin de leurs bases. En Allemagne, un Bayern Munich qui dispute assurément une des pires saisons de son histoire en étant notamment sur le point de perdre la Bundesliga après une domination nationale de onze années, pourrait se dresser face aux Parisiens comme un challenge intéressant et à leur portée, pour des retrouvailles avec Thomas Tuchel.

Ce vendredi lors du tirage au sort, le peuple Rouge & Bleu est-il plutôt de l’école de la voie royale en espérant le tirage le plus favorable possible ? Ou alors l’école des gros bras des ne porte que très peu d’intérêt au tirage au sort avec la volonté d’affronter qui se présente ? N’hésitez pas à participer à la réflexion dans l’espace commentaires.