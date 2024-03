LDC – Optimisme pour Marquinhos en vue de la Real Sociedad

Mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1), le PSG se déplace à la Real Sociedad pour le huitième de finale retour. Un match que pourrait jouer Marquinhos.

Touché au mollet contre Nantes, Marquinhos a dû déclarer forfait pour les deux derniers matches du PSG contre Rennes (1-1) et Monaco (0-0). Mardi soir, le club de la capitale se déplace à Anoeta afin d’y défier la Real Sociedad dans le cadre du huitième de finale retour de la Ligue des champions. Les Parisiens voudront terminer le travail après s’être imposé 2-0 à l’aller. Ce dimanche, les joueurs du PSG se sont entraînés sur les pelouses du Campus de Poissy. L’Equipe confirme que Marquinhos a participé à une partie de la séance collective.

Danilo Pereira a travaillé en salle

Le quotidien sportif explique que les sensations du capitaine du PSG était positives « et, sauf rechute d’ici là, la tendance est à l’optimisme pour le déplacement à Anoeta » même si rien n’est encore acté. Une bonne nouvelle pour Luis Enrique, qui devra très certainement faire sans Marco Asensio, sorti sur blessure contre Monaco vendredi soir. Touché à une cuisse et forfait pour la réception des Monégasques, Danilo Pereira n’a pas participé à la séance collective du jour, se contentant de travailler en salle. L’Equipe explique que rien n’a été acté sur la présence ou non de l’international portugais dans le groupe de Luis Enrique pour le déplacement à Anoeta.