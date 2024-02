Le PSG a su éviter le piège face à la Real Sociedad en l’emportant 2-0 ce mercredi au Parc des Princes en 1/8 de finale de Ligue des Champions. Une rencontre au terme de laquelle Kylian Mbappé s’est vu attribué le titre d’homme du match, notamment grâce à son but inscrit à la 58′ qui permet aux parisiens d’ouvrir le score.

Alors que la Real Sociedad a su prendre ses marques sur la pelouse du Parc des Princes en cette soirée de Saint-Valentin, les hommes de Luis Enrique ont eu tout le mal du monde à mettre en place leur jeu et leurs circuits de passes afin de ressortir le ballon, comme le demande la philosophie de jeu instaurée par le technicien espagnol sous les cieux parisiens. En effet, sous la pression des joueurs d’Imanol Alguacil, le PSG a douté trop longtemps au cours de la rencontre. Cependant, un changement tactique, un changement d’attitude, au retour des vestiaires, Kylian Mbappé et ses coéquipiers parviennent à inverser la tendance, jusqu’à voir l’attaquant français surgir au second poteau sur un corner, tiré par Ousmane Dembélé, dévié par Marquinhos, afin d’ouvrir le score dès la 58e minute de jeu. Outre sa réalisation, l’attaquant français n’a pas su faire la différence balle au pied, et tirer les siens vers une physionomie de match plus tranquille. En revanche, sur l’aile opposée, à droite, Ousmane Dembélé a lui su vampiriser la défense adverse, créer les décalages, mais aussi faire les différences nécessaires pour un PSG englouti dans le pressing basque.

Ousmane Dembélé, un roi sans couronne ?

Sur le compte rendu de ce huitième de finale entre le Paris Saint-Germain et la Real Sociedad, le nom d’Ousmane Dembélé n’apparaîtra pas, tant le champion du monde 2018 n’a pas été décisif par la passe ou le but. Cependant, la prestation de l’international français n’en reste pas moins on ne peut plus intéressante, à l’image de la note de 7 accordée par nos confrères de L’Equipe. Une note partagée avec Kylian Mbappé et Marquinhos.

Statistiques d’Ousmane Dembélé face à la Real Sociedad – 14/02/2024 (Image : Canal Supporters)

Avec une régularité toute trouvée en Rouge & Bleu, épargné par les blessures, Ousmane Dembélé semble s’épanouir au PSG. Depuis son arrivée, l’ancien du FC Barcelone est le neuvième joueur le plus utilisé par Luis Enrique en ayant pris part à 26 rencontres toutes compétitions confondues. Dans ce classement Kylian Mbappé (30) est le premier, devant Gianluigi Donnarumma (27), Warren Zaïre-Emery (27) ou encore Marquinhos (25). Face à la Real Sociedad, le numéro 10 du Paris Saint-Germain présente un tableau de statistique digne du leader offensif et technique pour le club de la capitale. En effet, en 83 minutes disputées, Ousmane Dembélé a remporté 11 duels sur 13 disputés, et réussi 4 dribbles sur 4 tentés. Outre ces chiffres là, l’international français a été l’auteur de slalomes déroutants, menant à des situations dangereuses, voire à un but. En effet, à l’origine du déboulé de Bradley Barcola pour le 2-0 (70e), le joueur formé au Stade Rennais se joue de Javi Galan avant de voir l’action se poursuivre jusqu’aux pieds de l’ancien lyonnais qui ira au bout pour faire le break. Une partition de la part d’Ousmane Dembélé qui aura été à l’image de sa saison et qui aurait pu lui permettre de remporter le titre d’homme du match, pour un joueur qui est certainement le plus régulier depuis le début de la saison 2023/2024.