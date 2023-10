Alors que le PSG défiera Newcastle ce mercredi soir, les choix de Luis Enrique seront observés de près. Quelques doutes subsistent, en effet, quant aux hommes rouge et bleu qui débuteront cette rencontre.

Après une victoire solide face au Borussia Dortmund, le PSG affrontera Newcastle ce mercredi soir en marge de la 2e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Tenus en échec sur la pelouse de Clermont, les hommes de Luis Enrique devront démontrer beaucoup plus s’ils veulent aller chercher un résultat du côté de Saint-James Park. Reste à savoir quel XI décidera d’aligner le technicien ibère à cette occasion.

Un doute entre Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos

Le Parisien tente de nous apporter quelques éléments de réponses en ce mardi soir. Selon le média francilien, Luis Enrique devrait opter pour un schéma plus classique que lors des deux dernières échéances rouge et bleu avec un retour à un 4-3-3. Le trio Manuel Ugarte, Warren Zaïre-Emery formera logiquement l’entrejeu. Devant Gianluigi Donnarumma, Milan Skriniar et Marquinhos veilleront au grain. Lucas Hernandez fera, pour sa part, son retour à gauche, tandis qu’Achraf Hakimi sera son pendant à droite. Enfin, un doute subsiste quant à l’identité du troisième homme pour accompagner Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé sur le front de l’attaque parisienne. Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos sont, tous deux, en balance pour débuter.