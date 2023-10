Libre depuis son départ du PSG, Christophe Galtier va bel et bien rebondir du côté du Qatar où il deviendra très bientôt le coach d’Al Duhail..

Sous la houlette de Christophe Galtier, le PSG a connu l’une des pires saisons sous l’ère QSI. Le titre de champion de France a certes été remporté, mais pour le reste, les copies rendues se sont révélées bien trop maigres. C’est donc fort logiquement que le coach français a pris la porte un an seulement après son arrivée. Et moins de cinq mois plus tard, celui-ci a déjà retrouvé un nouveau challenge.

🔴 Anciens : Here We Go pour Christophe Galtier qui est sur le point d'être nommé entraîneur d'Al Duhail, au Qatar 🛫🇶🇦



[@FabrizioRomano] pic.twitter.com/wJcBbKSEoS — Canal Supporters (@CanalSupporters) October 3, 2023

Un contrat de deux ans pour Christophe Galtier

En effet, comme pressenti depuis plusieurs semaines, Christophe Galtier va bel et bien atterrir au Qatar dans les prochains jours. Fabrizio Romano et Loïc Tanzi l’annoncent ainsi en cœur : tout est bouclé pour l’arrivée de l’ancien entraîneur parisien afin qu’il reprenne les rênes d’Al-Duhail. Christophe Galtier succédera donc à Herman Crespo sur le banc qatari. Le contrat en question devrait s’étendre jusqu’en juin 2025. Soit pour une durée de deux ans.