LdC : Retour en chiffres sur Bayer Leverkusen / PSG

Le PSG a signé une performance d’anthologie et brisé les statistiques lors de la 3e journée de Ligue des Champions. En s’imposant 2-7 à la BayArena face au Bayer Leverkusen, les Rouge et Bleu ont pulvérisé plusieurs records, confirmant leur domination sur la scène européenne en 2025. Découvrez les chiffres clés et faits marquants de cette victoire historique.

Le Paris Saint-Germain a signé une performance époustouflante et historique ce mardi 21 octobre à la BayArena, écrasant le Bayer Leverkusen sur le score sans appel de 2-7 lors de la troisième journée de Ligue des Champions. Ce large succès du Paris Saint-Germain est bien plus qu’une simple victoire : il égale le record du plus large écart en faveur du club parisien à l’extérieur en C1 (déjà réalisé quatre fois sur un 0-5) et marque une première pour les Rouge et Bleu avec plus de 5 buts inscrits hors de leurs bases dans la compétition, comme l’indique le club de la capitale sur son site officiel. Le PSG rejoint l’histoire en devenant la troisième équipe française à marquer sept buts à l’extérieur en Ligue des Champions. Plus impressionnant encore, il s’agit du cinquième 7-2 dans la compétition reine du football européen, et le club de la capitale en a signé… trois à lui seul ! Malheureux, le Bayer Leverkusen est quant à lui devenu le premier club allemand de l’histoire à encaisser sept buts à domicile en compétitions européennes.

Un Ballon d’Or de retour, et centenaire !

Cette démonstration offensive permet au PSG de s’envoler en tête du classement de cette Ligue des Champions. En 2025, le club de la capitale a d’ailleurs remporté son 12e match de C1, égalant ainsi les records du Real Madrid (2014) et du Bayern Munich (2001) pour le plus grand nombre de victoires sur une année civile dans l’épreuve. Avec 38 buts marqués sur l’année civile en Ligue des Champions, les hommes de Luis Enrique battent également le record de Manchester United (37 buts en 2002).

Sur le plan individuel, le retour d’Ousmane Dembélé a été tonitruant : pour sa 100e apparition toutes compétitions confondues, l’international français a marqué trois minutes après son entrée en jeu, rejoignant Angel Di Maria dans le top 5 des joueurs les plus décisifs pour leurs 100 premières apparitions au club depuis 1996. Une performance record qui confirme la dynamique exceptionnelle du Paris Saint-Germain sur la scène européenne.