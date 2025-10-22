PSG : Après le Bayer Leverkusen, Vitinha continue d’impressionner

Le PSG poursuit son bout de chemin et continue d’enregistrer les victoires sous les ordres de Luis Enrique. Cette saison, le collectif construit par le technicien espagnol, après tant de succès, garde toujours son identité de jeu, attire les éloges d’observateurs. Au milieu de tout ça, une individualité ne cesse de briller.

Match après match, victoire après victoire, le collectif de Luis Enrique attire les éloges dans le monde entier de la part d’observateurs du football. Au milieu de tous, une individualité parvient à se démarquer : Vitinha. Le milieu de terrain portugais a une nouvelle fois impressionné son monde ce mardi lors de la victoire du PSG sur le terrain du Bayer Leverkusen (2-7). A la BayArena, le numéro 17 du Paris Saint-Germain a dressé une fiche statistique de très haut niveau : 1 tir cadré 1 but ; 1 passe décisive ; 2 passes clés ayant menées à 2 buts ; 98,4% de passes réussies. Outre les chiffres, Vitinha était partout sur le pré, et a une nouvelle été on ne peut plus précieux, voire indispensable, dans son jeu avec ou sans ballon. Un véritable garant de l’oxygène du collectif de Luis Enrique, et un gestionnaire du tempo de son équipe et du match. « C’est notre maestro, il continue sur sa lancée de la saison dernière« , a commenté Ousmane Dembélé au sortir de la rencontre.

🌟 Luis Enrique : "Si je dois parler de Vitinha… il est incroyable, il contrôle le match et le ballon, il contrôle ce que nous devons faire." pic.twitter.com/b49PyGKeZV — After Foot RMC (@AfterRMC) October 21, 2025 X : @AfterRMC

Dans la foulée de Bayer Leverkusen / PSG, au micro de l’After Foot sur RMC, l’éditorialiste Daniel Riolo s’est lui montré totalement convaincu par le niveau affiché par Vitinha : « C’est ébouriffant, stupéfiant… Vitinha est un joueur absolument hors normes. C’est devenu très probablement le meilleur milieu de terrain au monde en ce moment. Je n’ai pas l’impression d’exagérer en disant cela. Ces derniers temps il y a eu beaucoup de joueurs qui n’étaient pas là, mais contre le Barça, Vitinha, lui, était là. Pour moi c’est l’homme clé, celui qui fait jouer cette équipe (…) dans ses passes, même dans les duels qu’il gagne… Non seulement il sait récupérer les ballons et gagner les duels, ce qui est la tâche ingrate du milieu de terrain, mais il bonifie ses attaquants. Il fait tout en fait! Il a acquis une dimension incroyable. Voir avant tout le monde, son intelligence de jeu, c’est impressionnant« . S’il n’est pas habitué à s’attarder et s’exprimer sur les individualités, Luis Enrique s’est lui aussi laissé emporté par des éloges à l’égard de Vitinha en conférence de presse d’après match : « Ce n’est pas le moment de parler d’un seul joueur mais Vitinha est incroyable. Il contrôle tout le temps ce que nous devons faire. C’est un joueur incroyable. Beaucoup m’ont critiqué quand je le mets en numéro 6 mais il peut jouer partout« .