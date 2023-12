Ce mercredi, le PSG a su tirer son épingle du jeu sur la pelouse du Signal Iduna Park avec le match nul (1-1), qui lui permet de se qualifier en huitième de finale de Ligue des Champions. Un résultat qui permet au club de la capitale d’être concerné par le tirage au sort qui se tiendra ce lundi.

C’est ce lundi 18 décembre que se tiendra le tirage au sort pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Organisée par l’UEFA à Nyon (Suisse) à la Maison du Football Européen, l’évènement débutera à 12h. Pour effectuer ce tirage au sort, toutes les équipes qualifiées pour le tour suivant sont réparties en deux chapeaux : le premier composé des vainqueurs des différents groupes, et le second des deuxièmes. Le Paris Saint-Germain pourra donc affronter tous les premiers de groupes, à l’exception du Borussia Dortmund, déjà croisé au cours de la phase de poules. Le règlement stipule également que les équipes des mêmes associations ne peuvent s’affronter. Autrement dit, les Anglais ne pourront tirer les Anglais, les Espagnols ne pourront tirer les Espagnols … . Autre point de règlement, les premiers de leur groupe joueront leur match aller à l’extérieur, et recevront pour le match retour. En ce sens, le PSG jouera son huitième de finale aller à domicile, et la manche retour à l’extérieur.

Les huitièmes de finale aller de Ligue des Champions se joueront les mardi 13, mercredi 14 et mardi 20 et mercredi 21 février 2024. La manche retour se jouera elle mardi 5, mercredi 6 et mardi 12 et mercredi 13 mars 2024.

Chapeaux

Têtes de série

FC Bayern Munich (ALL)

Arsenal FC (ANG)

Real Madrid CF (ESP)

Manchester City FC (ANG)

Real Sociedad de Futbol (ESP)

Borussia Dortmund (ALL)

FC Barcelone (ESP)

Club Atlético de Madrid (ESP)

Les deuxièmes de groupes