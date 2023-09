LdC : Un joueur du PSG dans l’équipe type de la J1

Pour son entrée en lice en Ligue des Champions, le PSG s’est imposé (2-0) face au Borussia Dortmund au Parc des Princes. Une rencontre au cours de laquelle le collectif Rouge & Bleu a brillé et voit une de ses individualités récompensée par sa présence dans l’équipe type de la première journée de C1.

Comme à chaque journée de ses compétitions, l’UEFA a publié l’équipe type de la semaine de Ligue des Champions. Une première journée au cours de laquelle le PSG a reçu le Borussia Dortmund au Parc des Princes, et a pris les trois points face aux Allemands en l’emportant deux buts à zéro grâce à des réalisations de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. L’international marocain a été l’auteur d’une prestation on ne peut plus aboutie et a été gratifié de la note de 7 par la rédaction de Canal Supporters, soit la deuxième meilleure note derrière l’homme du match : Vitinha (8). Le numéro 2 du PSG, grâce à sa belle copie rendue face à son ancien club, le BVB, a gagné sa place dans l’équipe type de la première journée de Ligue des Champions. Achraf Hakimi prend donc place dans cette équipe dans une défense à trois accompagné des deux défenseurs du RB Salzbourg que sont Strahinja Pavlović et Aleksa Terzić.

Image : uefa.com

Dans ce onze, Martin Odegaard, Casemiro ou encore Joao Félix sont présents. Le Portugais du PSG, Vitinha, aurait pu prendre place dans cette escouade tant il a été élu homme du match par l’UEFA au coup de sifflet final de PSG – BVB.