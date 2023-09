PSG : Nasser Al-Khelaïfi honoré de rencontrer le roi Charles III

En visite officielle à Paris depuis ce mercredi, le Roi Charles III a rencontré le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi dans le cadre de la Fondation du club de la capitale. A Saint-Denis (93), le monarque s’est vu remettre un maillot Rouge & Bleu floqué à son nom.

Après les visites et discours officiels, le Roi Charles III a, ce jeudi, fait un détour par la Seine Saint-Denis (93) sous la pluie afin de rendre visite à la Fondation PSG. L’occasion pour le monarque d’être reçu par le président du Paris Saint-Germain. Sur place, Presnel Kimpembe et Marie Antoinette-Katoto, ambassadeurs de la Fondation PSG, ont représenté le club de la capitale en rencontrant le successeur de la reine Elisabeth II. L’occasion pour le roi Charles III de recevoir la tunique Rouge & Bleu floquée à son nom des mains de Nasser Al-Khelaïfi lui-même. Le dirigeant qatari a fait part de sa fierté de rencontrer le monarque britannique : « C’est un immense honneur et un privilège de rencontrer le Roi Charles III et la Reine Camilla pour mettre en lumière l’incroyable travail de la Fondation PSG. Le PSG est fier de contribuer positivement aux communautés locales et aider ceux dans le besoin, en particulier en région parisienne. C’est un honneur de présenter nos projets et initiatives à Leurs Majestés aujourd’hui« , a-t-il déclaré pour le site officiel du Paris Saint-Germain.

Cette visite a été l’occasion pour Nasser Al-Khelaïfi de présenter les actions de la Fondation PSG notamment en matière d’inclusion par le sport. La première dame Brigitte Macron, le Maire de Saint-Denis Matthieu Hanottin et une centaine d’enfants étaient également présents sur place.