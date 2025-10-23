LdC – Un seul joueur du PSG dans l’équipe-type de la semaine

Malgré sa grosse performance sur la pelouse du Bayer Leverkusen (2-7) en Ligue des champions, le PSG place un seul joueur dans l’équipe de la semaine, Nuno Mendes.

Après la correction infligée au Bayer Leverkusen, le PSG confirme semaine après semaine son statut de champion d’Europe. Après trois journées, l’équipe de Luis Enrique occupe la première place de la phase de ligue. Et la performance collective des Parisiens a été saluée en Europe. Pourtant, un seul joueur du PSG est présent dans l’équipe-type de la semaine de l’UEFA. Il s’agit du latéral gauche, Nuno Mendes, élu homme du match. Pourtant auteur d’une prestation XXL, Vitinha n’y figure pas tout comme Désiré Doué, double buteur en 45 minutes.

Le XI de la semaine : Vicario (Tottenham) – Dumfries (Inter Milan), Van Dijk (Liverpool), Gabriel (Arsenal), Nuno Mendes (PSG) – Karl (Bayern Munich), Nmecha (Borussia Dortmund), Fermin Lopez (FC Barcelone) – Man (PSV Eindhoven), Guruzeta (Athletic Bilbao), Gordon (Newcastle)