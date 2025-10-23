Grace Geyoro revient sur son départ des Féminines du PSG

Après 13 ans chez les Féminines du PSG, Grace Geyoro a décidé de quitter son club formateur pour vivre une expérience à l’étranger.

Cet été, les Féminines du PSG ont connu quelques départs importants dans leur effectif. Si Marie-Antoinette Katoto a quitté libre les Rouge & Bleu pour rejoindre l’Olympique Lyonnais, Grace Geyoro a décidé de vivre sa première expérience à l’étranger en rejoignant l’Angleterre et le club des London City Lionesses, pour un montant record (1,65M€). Quelques semaines après son départ, la milieu de 28 ans est revenu sur ce transfert, dans une interview accordée à L’Equipe.

Avoir quitté son cocon familial

« Quand on fait treize ans dans le même environnement, forcément, ça change. Il fallait un petit temps d’adaptation, de prise de conscience. Parfois, on est dans l’euphorie, on ne se rend pas vraiment compte de ce qu’on vit. Le changement est positif. J’avais besoin de connaître autre chose, un autre Championnat, une autre ville. »

Comment s’est concrétisé son transfert ?

« Il y a eu une période où c’était un peu compliqué avec le club (le PSG), notamment début août. Dans le même temps, il y a eu des intérêts d’autres clubs. London City est arrivé avec beaucoup de détermination. J’étais quand même agréablement surprise, parce que quand il te reste trois ans de contrat, ce n’est pas évident. Je les ai sentis tellement motivés, et notamment Michele Kang, la propriétaire. Cela m’a poussée à faire ce choix-là, parce qu’il n’y avait pas que London City (Chelsea était aussi intéressé). »

Son empreinte laissée chez les supporters du PSG

« J’ai été énormément touchée par leurs messages. Je ne m’y attendais pas. J’ai toujours eu ce lien avec le club, avec les supporters. Quand tu pars, tu te rends compte que les gens étaient vraiment attachés à toi. Ça fait un pincement au coeur. Je me suis dit que je n’avais pas fait tout ça pour rien. Je n’ai pas remporté tous les titres, je ne suis pas allée chercher la Ligue des champions pour ce club. Mais au final, la trace que j’ai laissée est plus forte. Je me rends compte que je leur ai rendu ce qu’ils m’ont donné, du dévouement, de l’amour. Je suis partie en paix, sans guerre. Je continue de suivre le PSG, il reste mon club de coeur. »