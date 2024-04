Si le PSG et le FC Barcelone préparent leur quart de finale de Ligue des Champions, les autorités en font de même. Ce lundi, la réunion en ce sens s’est tenue pour affiner le contexte de la sécurité autour de la rencontre.

A deux jours du choc entre le PSG et le FC Barcelone qui se jouera ce mercredi (21h sur Canal +) au Parc des Princes, la réunion de sécurité pour l’organisation de la rencontre s’est tenue. Au sortir de celle-ci, nos confrères de L’Equipe confirment que le match a été classé au niveau 2 sur 5 par les autorités compétentes. Les Catalans devraient être près de 2 000 à garnir le parcage visiteur du Parc des Princes. Selon la police espagnole, les supporters les plus virulents du FC Barcelone ne devraient pas être de la partie, ce qui laisse penser aux autorités française que la sécurité devrait être assurée sans difficultés. Sous la menace d’une suspension et donc d’un huit clos pour une potentielle demi-finale, le CUP ne devrait pas faire usage d’engin pyrotechnique en tribunes, mais toujours selon L’Equipe, le Collectif Ultras Paris pourrait en allumer en dehors de l’enceinte Rouge & Bleu.

C’est dans ce contexte que quatre forces de 80 à 100 hommes chacune, devraient être mobilisées : trois pour les abords du Parc des Princes, une pour la ville de Paris, au cas où. La Direction nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) classe la rencontre à 2 sur 5 et estime donc « faible » le risque d’incidents.