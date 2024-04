Alors que la demi-finale de Ligue des champions entre le PSG et le Borussia Dortmund approche à grand pas, le club allemand devrait se passer de son buteur, Sebastien Haller.

Qualifié pour les demi-finales de Ligue des champions, le PSG affrontera le Borussia Dortmund. Le match aller aura lieu au Signal Iduna Park le mercredi 1er mai et le retour au Parc des Princes six jours plus tard, le mardi 7 mai. Et alors que cette double confrontation est attendue avec impatience par les supporters parisiens, Luis Enrique devra gérer au mieux le temps de jeu de son groupe lors des deux prochaines rencontres de Ligue 1. Du côté du BVB, une place pour une qualification à la prochaine Ligue des champions n’est pas encore acquise. Et le club allemand devrait se passer d’un élément offensif dans ce sprint final de la saison.

En effet, comme le rapporte L’Equipe, l’attaquant ivoirien, Sébastien Haller, a de forte chance de manquer la double confrontation face aux Rouge & Bleu. Touché à la cheville le 13 avril dernier lors de la victoire face au Borussia Mönchengladbach (1-2), le champion d’Afrique 2024 ne devrait pas être remis à temps pour la demi-finale de Ligue des champions. « Freiné par une première blessure à une cheville au sortir de la CAN, l’attaquant de Dortmund a, de nouveau, été touché dans cette zone contre Mönchengladbach. » Et à moins d’une guérison express, l’avant-centre de 29 ans devrait encore manquer trois semaines de compétition. En marge de la cérémonie des trophées Laureus, l’international ivoirien avait évoqué cette affiche face au PSG : « Que dire ? Ce sont des demi-finales. C’est déjà un accomplissement. Je pense que l’on peut être fiers de notre parcours en Ligue des champions. On va préparer ce match comme les autres. Jouer collectif et rester humble. Aller de l’avant ensemble. Et réussir. On joue les demi-finales, il n’y a pas de place pour le doute, pas de place pour le ‘peut-être’. On est en demies, on va essayer d’aller au bout. On doit poursuivre nos rêves et c’est exactement ce que l’on va faire. »

Entre sa blessure et sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations avec la Côte d’Ivoire, Sébastien Haller a seulement participé à 18 matches toutes compétitions confondues avec les Marsupiaux (3 buts et 1 passe décisive). Il a notamment disputé trois rencontres de Ligue des champions cette saison. En phase de groupes, il était resté sur le banc lors du premier match face au PSG (victoire 2-0 des Parisiens au Parc des Princes) et il avait pris part à seulement 9 minutes du match retour au Signal Iduna Park (1-1). Le coach du BVB, Edin Terzic, va donc continuer à faire confiance à Niclas Füllkrug à la pointe de son attaque.