Le 31 juillet, une date capitale pour Kylian Mbappé

Il y a aura un avant et un après ce 31 juillet. Kylian Mbappé a jusqu’à demain soir minuit pour lever son option d’une année supplémentaire, soit jusqu’en 2025. L’attaquant français campe toujours sur ses positions et ne devrait pas bouger d’un cil. De son côté, le PSG s’attend à recevoir une offre « insultante » du Real Madrid, selon les informations de RMC Sport.

Le joueur de 24 ans peut toujours changer d’avis d’ici demain soir, ce qu’il ne devrait pas faire. Du côté du PSG, on refuse de voir le joueur partir libre dans un an, explique RMC Sport. Ce 31 juillet est minimisé par le club de la capitale qui considère que son joueur est à vendre. Selon le média français, il n’y a pas eu de discussions entre les deux parties à ce sujet, même si le club a déjà proposé au joueur d’organiser une rencontre. Une proposition refusée par la star parisienne qui a notamment tourné le dos à une proposition d’une clause d’engagement de vente l’été prochain faite par la direction parisienne. RMC Sport ajoute que le PSG s’attend par ailleurs a recevoir une offre « extrêmement basse et insultante » cet été. « Un moyen pour le club espagnol de montrer qu’il a tenté de s’attacher les services du joyau parisien, mais que les dirigeants ont bloqué la vente », peut-on lire dans l’article écrit par RMC Sport.

L’attaquant français ne change de pas de position et compte bien honorer son contrat jusqu’au bout. Quitte à cirer le banc de touche, même si une telle situation pourrait être délicate pour lui avant l’Euro et les JO. Pour le Collectif Ultra Paris, il est difficile de se positionner, d’autant que le dossier reste encore flou entre les deux parties. « Plusieurs sources expliquent que cela est dû à la phase actuelle où d’un côté le club veut montrer ses muscles et de l’autre Mbappé indique qu’il ne lâchera pas », explique RMC Sport.

En tout cas ce qui est sûr c’est que si Mbappé ne donne pas de nouvelles d’ici demain, le navire parisien va trembler. À voir de quelle manière…

