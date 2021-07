Le Barça compte sur une vente de Rafinha par le PSG pour en empocher 35%

Sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG, Rafinha (28 ans) n’est pas encore certain d’effectuer une seconde saison à Paris. Son nom circule ici ou là dans les colonnes mercato, des rumeurs plus ou moins sérieuses (Milan, Lazio, Aston Villa, Inter…). Coté 15M€ par Transfermarkt, le milieu de terrain hispano-brésilien peut représenter une manne d’argent lors de cette intersaison. Une manne partagée car, comme le rappelle le Mundo Deportivo, 35% d’une vente de Rafinha iront dans les caisses du Barça. L’été dernier, le club catalan avait accepté de transférer le joueur au PSG contre 3M€ de bonus et 35% d’une revente.