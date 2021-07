Anciens – Jean-Kévin Augustin tente de renaître au football

Jean-Kévin Augustin (24 ans) va t-il redevenir un joueur d’élite ? Victime d’un Covid long la saison dernière, l’ancien attaquant du PSG avait totalement plongé physiquement, au point de se retrouver dans l’équipe réserve du FC Nantes. C’est dans ce même groupe qu’il a repris la saison 2021-2022 et qu’il doit retrouver des sensations. Le Titi du PSG a joué mercredi 30 minutes contre l’AS Sautron (4-1), et il a marqué. Samedi, Jean-Kévin Augustin a joué 20 minutes et a inscrit d’une volée à la 90e minute le seul but de la rencontre contre la réserve du Stade Rennais. Deux buts en quatre jours qui font du bien à un attaquant qui tente de renaître au football. “ Pour sa confiance, c’est très bien “, a expliqué son entraîneur, Stéphane Ziani, à Ouest-France. “ Il se remet petit à petit, avec beaucoup de travail et d’humilité. Il redevient ce qu’il était, il a enclenché des choses, mais il sait qu’il lui reste encore du travail. “