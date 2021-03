Prêté avec option d’achat (9 millions d’euros) par la Roma, Alessandro Florenzi se plaît à Paris et au PSG. La réciproque est aussi vraie et l’international italien devrait poursuivre l’aventure au PSG lors des prochaines saisons. Mais les Rouge & Bleu cherchent tout de même un autre arrière droit pour venir concurrencer Florenzi. Colin Dagba et Thilo Kehrer ne satisferaient pas vraiment les dirigeants parisiens. Et selon les informations de Goal Espagne, le PSG s’intéresserait toujours à Emerson (22 ans). Le latéral droit brésilien appartient au FC Barcelone mais il a été prêté au Betis Seville. Et selon le média sportif, le FC Barcelone aimerait le conserver dans son effectif cet été pour concurrencer Serginio Dest. Mais, le Barça ne serait pas contre le laisser filer si jamais il arrive à récupérer 25 millions d’euros.