Le Bayern Munich déçu de tomber sur le PSG en huitièmes

Le PSG a tout fait pour terminer premier de son groupe mais Benfica en a décidé autrement en s’imposant 6 buts à 1 face au Maccabi Haïfa. Le club de la capitale se retrouve finalement avec le Bayern Munich en huitièmes de finale alors que le club portugais a tiré… Bruges. Le PSG et le Bayern Munich se connaissent bien sur la scène européenne. Le club allemand s’était imposé en finale de Ligue des Champions à Lisbonne en 2020. Un an après, les Parisiens s’étaient vengés sur une confrontation aller-retour.

« Coup de massue »

Les hommes de Julian Nagelsmann ont parfaitement négocié les six matches de phase de groupes mais joueront contre l’ogre parisien, une équipe redoutée Outre-Rhin. Ce constat est partagé par la presse allemande avec le journal Bild qui titre « Coup de massue pour les clubs allemands », en faisant notamment référence au match Leipzig/Manchester City Francfort/Naples et Dortmund/Chelsea. Kicker va dans le même sens et évoque des « tirages difficiles pour le quatuor allemand », peut-on lire dans Le Parisien. Comme a son habitude, Thomas Müller, joueur du Bayern Munich, a réagi au tirage et cette-fois, il a été plus modéré dans sa réaction. « Bonjour Paris, encore une fois. Deux grosses équipes avec de grands joueurs. Malheureusement, l’une d’entre elles ne pourra pas aller au prochain tour. Cette fois, pas d’au revoir. J’ai un grand respect pour Paris, ce sera un grand duel. On se voit l’année prochaine ».

Julian Nagelsmann ne s’est pas non plus réjoui de tomber contre le PSG. « On avait déjà des adversaires redoutables dans la phase de groupes (Barça, Inter), on a fini premier du groupe, mais on n’a pas vraiment été récompensés, regrette-t-il. Mais Paris, qui a perdu la première place du groupe sur le dernier match, n’a pas dû exulter non plus en apprenant qu’il jouera contre nous. » a-t-il déclaré après le tirage au sort.