Après quelques jours d’attente, le PSG connaît désormais son adversaire pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Les Rouge & Bleu affronteront le Bayern Munich au printemps prochain. Une affiche européenne qui arrive très tôt dans la compétition.

C’était l’évènement de ce début de semaine. Ce lundi midi, à Nyon (Suisse), le tirage au sort pour les huitièmes de finale de Ligue des champions avait lieu. Placé dans le chapeau 2 après avoir terminé deuxième de son groupe derrière Benfica, le PSG pouvait craindre le pire. Et les joueurs de Christophe Galtier affronteront le FC Bayern Munich (14 février / 8 mars). Si le club parisien peut regretter ses deux matches nuls face au SL Benfica en phase de poules, en face, le club allemand a réalisé un sans faute avec 6 victoires en 6 matches (18 buts marqués, 2 encaissés) dans un groupe relevé avec les présences du FC Barcelone, de l’Inter Milan et du Viktoria Plzen.

« Paris n’a pas non plus dû exulter en apprenant qu’il jouera contre nous »

Présent en conférence de presse ce lundi, à la veille de la réception du Werder Breme en Bundesliga, le coach munichois, Julian Nagelsmann, s’est exprimé sur cette double confrontation face au PSG dès les 8es de finale de la compétition, dans des propos rapportés par L’Equipe. « On a hérité d’un adversaire compliqué. On avait déjà des adversaires redoutables dans la phase de groupes, on a fait premier du groupe, mais on n’a pas vraiment été récompensés de notre parfaite phase de groupes. Mais Paris, qui a perdu la première place du groupe sur le dernier match, n’a pas non plus dû exulter en apprenant qu’il jouera contre nous. C’est un adversaire difficile, avec des joueurs de classe mondiale, mais le match est encore loin, entre-temps il y aura le Mondial. Mais c’est la Ligue des champions. »