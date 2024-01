Le Bayern Munich fait de Nordi Mukiele sa priorité

Depuis quelques jours, l’intérêt du Bayern Munich pour Nordi Mukiele est avancé. Le club bavarois ferait du numéro 26 du PSG sa priorité de recrutement cet hiver.

Revenu de blessure au courant du mois de septembre, Nordi Mukiele n’a pas encore eu la chance de jouer régulièrement avec le PSG (7 matches toutes compétitions confondues, 484 minutes de jeu). Barré par Achraf Hakimi, Luis Enrique lui a préféré Carlos Soler voire Warren Zaïre-Emery lorsque le latéral droit marocain était absent. L’ancien du RB Leipzig a dépanné à gauche ou dans l’axe cette saison, avec succès, mais joue très rarement. Ces derniers jours, des rumeurs d’un départ lors du mercato hivernal sont sorties. Les informations divergent. On entend parler d’un PSG qui ne serait pas contre s’en séparer mais seulement s’il trouve un remplaçant. On parle également d’une offre du Bayern Munich, que les dirigeants parisiens devraient refuser, estimant que Nordi Mukiele est un très bon joueur de l’effectif parisien.

Une offre de prêt payant avec option d’achat

Dans son édition du jour, l’Equipe fait un point sur ce dossier. Et le quotidien sportif explique que le Bayern Munich a fait du latéral droit du PSG sa priorité pour renforcer sa défense. Intéressé par l’international français depuis 2020, le club allemand est passé à l’action ces derniers jours avec une offre de prêt payant avec option d’achat, avance l’Equipe. Le montant de cette option, « qui n’a pas filtré avec précision« , se situerait autour des 25 millions d’euros. « Les deux parties ont continué à échanger ces derniers jours. Et Paris, qui entretient de bonnes relations avec les Bavarois, n’a pas fermé la porte à cette opération. » Du côté du joueur, on a pris un temps de réflexion avant de se positionner. « Le statut du club allemand, la possibilité de redécouvrir un environnement sportif qu’il apprécie mais surtout le temps de jeu potentiel ont joué dans sa décision. S’il veut encore avoir une (petite) chance de disputer l’Euro, Mukiele sait qu’il devra disposer d’un temps de jeu conséquent lors de cette phase retour. »

Le PSG s’est intéressé à Kevin Danso

Très attaché à sa structure de relance à 3 – avec un latéral droit offensif -, Luis Enrique ne lui a pas donné de continuité, avance le quotidien sportif. Le PSG acceptera de laisser filer Nordi Mukiele à une seule condition, s’il lui trouve un remplaçant. « La direction sportive mène depuis plusieurs jours cette quête. Le profil du Lensois Kevin Danso a ainsi été exploré. Sans succès« , avance l’Equipe. Ce dernier explique que parallèlement à ce dossier, le PSG cherche toujours à refonder son entrejeu. « Avec une arrivée mais pas seulement. Une solution pour le « reclassement » du Portugais Renato Sanches, dont le prêt avec l’AS Rome devrait prendre fin, est recherchée. Le club turc de Besiktas s’est positionné. »