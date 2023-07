Le Bayern Munich prêt à faire une offre XXL pour Kane

Le PSG est à la recherche d’un attaquant de pointe. Et parmi ses cibles se trouve Harry Kane. Mais le Bayern serait prêt à faire une grosse offre pour s’attacher les services de l’Anglais.

Le PSG souhaite s’offrir un véritable numéro 9 de métier de haut niveau. Beaucoup de noms ont été avancés comme Victor Osimhen, Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Dusan Vlahovic, Rasmus Höjlund et Harry Kane. Pour de dernier, le PSG est en concurrence avec le Bayern Munich. Alors que ce dossier semblait terminé pour le PSG, l’international anglais ayant une préférence pour le club allemand, ces derniers jours, la donne aurait changé. L’insistance du PSG dans ce dossier ferait réfléchir le joueur.

Toujours la priorité de recrutement du Bayern

Mais le Bayern Munich ne veut pas se faire doubler dans ce dossier. Selon les informations de Kicker, le champion d’Allemagne serait prêt à faire une offre de plus de 100 millions d’euros à Tottenham pour s’offrir les services du meilleur buteur de l’histoire des Spurs. En quête d’un attaquant, le Bayern a érigé comme priorité Harry Kane. Thomas Tuchel, le coach des Bavarois, a rappelé son souhait d’avoir un attaquant de pointe lors de ce mercato. « Harry Kane ? Je n’ai rien à cacher. Mais j’ai besoin d’un joueur en pointe. On a des blessés en attaque, c’est compliqué. Mais malgré ça, on a eu pas mal d’occasions sur ce match, et on a été plutôt intéressants dans le jeu« , a expliqué l’ancien entraîneur du PSG en conférence de presse après le match amical perdu contre Manchester City (1-2).