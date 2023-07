Revue de presse PSG : Verratti, Mbappé, Al-Hilal, Hernandez…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 27 juillet 2023. Marco Verratti tenté par une arrivée à Al-Hilal. Une destination qui n’intéresse pas Kylian Mbappé, Lucas Hernandez qui se confie…

Dans son édition du jour l’Equipe évoque l’avenir de Marco Verratti. Ces dernières heures, on parlait d’un départ quasiment acté du numéro 6 du PSG à Al-Hilal en Arabie saoudite. Le quotidien sportif explique que ces dernières heures, les discussions se sont intensifiées pour essayer de boucler le transfert de Marco Verratti. L’international italien serait ouvert à un départ pour le club saoudien. S’il devait rejoindre la Saudi Pro League, il signerait un contrat de trois ans. Même s’il a prolongé jusqu’en juin 2026 avec le PSG à la fin de l’année 2022, il « ne cachait pas ces dernières semaines ses interrogations sur son avenir, gagné par une certaine lassitude de l’environnement parisien. » Dans ce dossier, il faut que les deux clubs trouvent un terrain d’entente financier, et cela ne s’annonce pas simple. Al-Hilal souhaiterait offrir au PSG 30 millions d’euros pour qu’il laisse filer son milieu de terrain. Une offre très loin des attentes des dirigeants parisiens assure le quotidien sportif. Lors des premiers échanges entre les deux clubs, qui remontent au mois de juin, le président Nasser al-Khelaïfi ne demandait pas moins de 100 millions d’euros pour le laisser partir.

« Pour le moment, Al-Hilal s’est surtout efforcé de convaincre le joueur, et les négociations avec le PSG ont été minimales« , indique l’Equipe. Le club de la capitale serait peut-être prêt à faire un geste dans ce dossier, mais avec l’offre du club saoudien, on est loin du compte. « Considéré comme un élément de valeur par Al-Khelaïfi, Verratti n’est toutefois plus perçu comme intransférable« , avance le quotidien sportif. Le deuxième joueur le plus capé de l’histoire du PSG (416 matches) s’était vu accorder un bon de sortie pour différentes destinations, dont l’Arabie saoudite. « Luis Campos l’a proposé le mois dernier à Manchester City dans ses négociations pour essayer de recruter Bernardo Silva, sans que cela suffise à convaincre les Citizens de lâcher le milieu offensif portugais. » Même si l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG apparaissait comme une bonne nouvelle pour l’Italien (30 ans), l’entraîneur espagnol n’ayant jamais caché son admiration pour lui, « cela n’a semble-t-il pas bouleversé l’état d’esprit de l’intéressé et ses envies d’ailleurs.«

Dans le quotidien sportif il est aussi question de Kylian Mbappé et l’offre stratosphérique qu’il a reçu de la part d’Al-Hilal. L’Equipe explique que l’entourage du numéro 7 du PSG et le joueur lui-même ont repoussé toute discussion avec le club de Riyad. Pour convaincre le capitaine des Bleus de le rejoindre, une délégation avait été dépêché à Paris cette semaine, avec en parallèle d’autres dossiers comme celui de Malcom, qui a été finalisé dans la capitale française. « Silencieux depuis que Mbappé a été écarté, son entourage a repoussé toute possibilité de discussion avec Al-Hilal et écarte totalement un départ en Arabie saoudite. » L’Equipe indique que le club favori à la signature de Kylian Mbappé, et de loin, est le Real Madrid que ce soit cet été ou bien libre de tout contrat dans un an. « Conscients des faibles chances d’aboutir dans le dossier Mbappé, les émissaires du club saoudien seraient prêts à ouvrir un autre dossier prestigieux : celui menant à Victor Osimhen (24 ans), l’attaquant de Naples. »

Dans Le Parisien du jour, il est aussi question de Kylian Mbappé. Le quotidien francilien a questionné quatre anciens du PSG sur le conflit qui oppose le club de la capitale à l’attaquant (24 ans) sur la question de son avenir. Luis Fernandez explique que c’est difficile de commenter ce sujet. « On ne sait pas ce qui se fait dans les bureaux, les échanges entre les uns et les autres. […]S’il souhaite rester au PSG, qu’il le dise. S’il souhaite partir pareil. Moi, personnellement, je serai toujours admiratif du joueur. […]Maintenant, s’il ne souhaite pas prolonger, le club est en droit de prendre les devants pour l’empêcher de partir libre et de l’écarter pour se préparer sans lui s’il estime qu’il va s’en aller. » De son côté, Jérôme Alonzo estime qu’une affaire comme ça plombe la préparation. « Je pense en premier à Luis Enrique qui doit se dire : « Déjà ? » Il vient d’arriver et il ne peut pas bosser. Avec ou sans Kylian, çà peut tout changer, tactiquement, financièrement. […]Aujourd’hui, on est sûr une guerre d’ego, avec deux entités vexées. Mais dans l’affaire, il y a un patron et il s’appelle Mbappé. Il n’enfreint aucune règle. Que ce soit moral ou juste, c’est un autre débat. » Enfin, Jérémy Clément se dit épaté par la sérénité affichée par Mbappé dans ce feuilleton. « D’après ce que je peux observer, Mbappé semble très serein. Il sait très bien qu’il est le meilleur joueur du monde et que même rester un an sans rien faire n’impactera pas forcément sa carrière. Le PSG va le payer quoi qu’il arrive et, sportivement, ils peuvent difficilement s’en priver. Mais c’est le seul moyen que le club a pour faire pression sur le joueur. Ils essayent la manière forte. Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure décision de la part du PSG pour trouver un terrain d’entente. J’ai plus l’impression que l’on va atteindre un point de non-retour, avance l’ancien milieu des Rouge & Bleu avant de lancer une petite pique aux dirigeants parisiens. Pour moi, les dirigeants ont parfois la mémoire courte quand ils se disent que les joueurs ne font pas de cadeaux aux clubs. Kylian, depuis qu’il est à Paris, il a beaucoup donné et il n’a jamais triché. »

L’Equipe évoque deux dossiers qui pourraient rapidement se décanter pour des départs du côté du PSG. Présent au Japon pour la tournée estivale, Renato Sanches ne sera pas retenu par les dirigeants parisiens. L’international portugais pourrait prendre la direction de l’AS Roma. Les discussions se sont intensifiées ces derniers jours et l’opération devrait prendre la forme d’un prêt avec option d’achat, dont le montant reste à déterminer avance le quotidien sportif. En ce qui concerne Mauro Icardi, son transfert à Galatasaray est bouclé même s’il n’est pas encore officiel. Les deux clubs ont trouvé un accord autour d’un transfert à hauteur de 10 millions d’euros. L’attaquant a signé un contrat de trois ans avec le club stambouliote.

