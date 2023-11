Le Bayern Munich rejoint la course pour signer Kylian Mbappé

Alors que le feuilleton sur l’avenir de Kylian Mbappé n’en fini plus, le Bayern Munich rejoint la course à la signature à quelques mois de la grande décision.

On n’en voit plus le bout… Le feuilleton autour du contrat de Kylian Mbappé hante les esprits depuis plusieurs étés, et la situation ne semble pas vouloir s’éclaircir. Paris, Madrid, et maintenant Munich ? Le moins que l’on puisse dire, c’est que la décision du numéro 7 est attendue en 2024. L’entraîneur allemand, Thomas Tuchel, avait pourtant déclaré que la signature du Français était improbable il y a quelques jours. Mais dirigeants du Bayern estiment que ce transfert n’est pas impossible. Selon les informations de Sport 1, le Parisiens est très apprécié en Allemagne, et son nom reviendrait même souvent dans les discussions autour du mercato.

Mais la signature de Kylian Mbappé relève quelques obstacles, notamment sur l’aspect financier. En effet, le Français gagnerait aux alentours des 100 millions d’euros par an au PSG. Une somme inenvisageable pour le Bayern Munich, qui tient à garder son plafond de 25 millions d’euros par an maximum. L’attaquant devra donc considérablement baisser ses exigences, si jamais un départ vers l’Allemagne se présenterait être une option pour lui.

Even though Thomas Tuchel said in his recent interview that signing Kylian Mbappé was unrealistic, neither the coach nor Bayern consider a potential move for the French superstar to be impossible. Mbappé is hugely appreciated at FC Bayern, with Uli Hoeneß and Karl-Heinz… pic.twitter.com/1NSSoEiiuQ