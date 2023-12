Le bilan à mi-saison des joueurs prêtés par le PSG

Cet été, le PSG a prêté huit joueurs. Les fortunes sont diverses pour ces joueurs, très peu arrivent à briller avec leurs nouveaux clubs.

Cet été, le PSG a beaucoup bougé au sein de son effectif avec les départs de gros salaires (Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti, Sergio Ramos), l’arrivée de plusieurs nouveaux joueurs (Skriniar, Hernandez, Dembélé, Kolo Muani…). S’il a réussi à vendre, le PSG a aussi prêté plusieurs huit joueurs un peu partout en Europe. Mais pour la plus grande partie, ce n’est pas une réussite.

Renato Sanches

Arrivé à l’été 2022 au PSG, Renato Sanches n’a pas réussi à s’imposer au sein du club de la capitale. Ses blessures à répétition ont tronqué sa première saison sous le maillot des Rouge & Bleu (27 matches). Encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec les Rouge & Bleu, il a été prêté à l’AS Roma avec option d’achat. Mais son aventure en Italie tourne au vinaigre. Il a encore manqué des matches en raison des blessures, et son coach – José Mourinho – semble impuissant face à la fragilité de l’international portugais. Récemment, le coach portugais a même remplacé le milieu de terrain (26 ans) seulement 18 minutes après son entrée en jeu. Le club romain envisagerait même de casser le prêt de l’ancien Lillois après seulement 9 matches toutes compétitions confondues (1 but, 228 minutes de jeu).

Juan Bernat

Barré par la concurrence de Nuno Mendes et l’arrivée de Lucas Hernandez, Juan Bernat, encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le PSG, a rejoint le Benfica sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Mais comme pour Renato Sanches, son aventure au Portugal peine à décoller en raison d’une blessure. Depuis le début du mois de novembre, le latéral gauche est éloigné des terrains en raison d’une déchirure aux adducteurs. En tout, il n’a joué que six matches toutes compétitions confondues (245 minutes de jeu).

Colin Dagba

Déjà prêté la saison dernière à Strasbourg, Colin Dagba a de nouveau quitté le PSG l’été dernier pour rejoindre l’AJ Auxerre sous la forme d’un prêt. Encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec les Rouge & Bleu, il n’arrive pas à s’imposer comme un titulaire indiscutable chez le deuxième de Ligue 2. Il n’a participé qu’à 12 matches toutes compétitions confondues, pour cinq titularisations (451 minutes).

A voir aussi : Un groupe au complet pour le retour au Campus PSG

Edouard Michut

Pas dans les plans du PSG, Edouard Michut, encore sous contrat jusqu’au 30 juin 2025 avec les Rouge & Bleu, avait été placé chez les indésirables. Prêté dans les derniers jours du mercato à l’Adana Demirspor. Mais comme les trois premiers cités, le titi joue très peu en Turquie. Il n’a joué que cinq matches, pour deux titularisations et 143 minutes de temps de jeu.

Noha Lemina

Performant avec le PSG lors de la pré-saison, Noha Lemina, qui avait signé son premier contrat professionnel avec le club de la capitale en octobre 2022, a été prêté cet été, sans option d’achat, à la Sampdoria afin d’avoir du temps de jeu. Mais malheureusement pour le titi, il joue très peu avec le club de D2 italienne. Il n’a participé qu’à une seule rencontre avec l’équipe première (15 minutes de jeu), le 30 août dernier. Il joue plus régulièrement avec l’équipe réserve (9 matches, 2 buts, 540 minutes de jeu). Cet hiver, il pourrait revenir au PSG pour repartir de nouveau en prêt, avec cette fois-ci plus de garantie de temps de jeu.

Lucas Lavallée

Cinquième dans la hiérarchie des gardiens au PSG, Lucas Lavallée a été prêté, sans option d’achat, à Dunkerque en fin de mercato. Mais comme pour la plupart des joueurs prêtés par les Rouge & Bleu, ils jouent très peu. Il n’a participé qu’à deux matches de Coupe de France, et aucun de Ligue 2. Dans l’optique d’emmagasiner de l’expérience et de jouer des matches à un niveau supérieur à l’équipe U19 du PSG, c’est pour l’instant raté.

Xavi Simons

Auteur d’une très bonne saison sous le maillot du PSV Eindhoven la saison dernière, Xavi Simons a vu le PSG lever l’option qu’il avait dans son contrat pour le rapatrier pour six millions d’euros. L’international néerlandais est désormais lié au PSG jusqu’en juin 2027. Il a été prêté dans la foulée au RB Leipzig. Titulaire indiscutable au sein de la formation allemande, il affiche des statistiques très intéressantes (25 matches, 23 titularisations, 1894 minutes de jeu, six buts, neuf passes décisives). Prêté sans option d’achat, Leipzig aimerait le voir poursuivre l’aventure après son prêt. Mais le PSG ne l’entendrait pas de cette oreille.

Ismaël Gharbi

Ismaël Gharbi a eu quelques apparitions avec l’équipe première du PSG (12 matches toutes compétitions confondues). Afin d’avoir un temps de jeu important, il a été prêté au FC Stade Lausanne Ouchy en première division suisse. Ce prêt est pour l’instant une réussite avec quatre buts et deux passes décisives en 15 matches toutes compétitions confondues (13 titularisations, 994 minutes).