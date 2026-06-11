L’arbitre de la Supercoupe d’Europe entre le PSG et Aston Villa dévoilé
Vainqueur de la Ligue des champions, le PSG affrontera Aston Villa lors de la Supercoupe d’Europe le 12 août prochain. Un peu plus de deux mois avant ce match, l’UEFA a dévoilé l’arbitre qui sera au sifflet.
Le PSG commencera sa saison 2026-2027 avec la Supercoupe d’Europe le 12 aout prochain. Vainqueur de la Ligue des champions contre Arsenal (1-1, 4 t.a.b. à 3), le club de la capitale affrontera Aston Villa, qui a remporté la Ligue Europa contre Fribourg (0-3). Les deux équipes se disputeront le trophée sur la pelouse de la Red Bull Arena de Salzbourg.
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Considéré comme le meilleur arbitre africain
Si le match ne se joue que dans deux mois, l’UEFA a déjà désigné l’arbitre qui officiera lors de ce choc entre le PSG et Aston Villa. Il s’agit d’Omar Artan. L’arbitre somalien de 34 ans a été au cœur de l’actualité ces derniers jours. En effet, alors qu’il devait officier lors de la Coupe du monde cet été, le meilleur arbitre africain, a été recalé à son arrivée aux États-Unis, malgré le fait qu’il détienne un visa pour rentrer sur le sol américain. Cette décision a fait un tollé, à juste titre, dans le monde du football mais Gianni Infantino, le président de la FIFA, a expliqué ne pas pouvoir changer la donne. Monsieur Omar Artan va donc se « consoler » avec cette belle affiche entre le PSG et Aston Villa.