Le Celta Vigo confiant à l’idée de conserver Gabri Veiga

Ces dernières semaines, le nom de Gabri Veiga avait été associé au PSG. On parlait même d’un dossier presque bouclé, le club de la capitale souhaitant lever sa clause libératoire. Mais depuis, rien n’a vraiment bougé.

Le PSG s’est montré très actif sur le marché des transferts avec pas moins de sept signatures. Mais il ne compte pas s’arrêter-là. Il souhaite encore recruter un attaquant, un ailier droit et un gardien. Ces dernières semaines, le nom de Gabri Veiga a été avancé. Auteur d’une bonne saison sous le maillot du Celta Vigo, le milieu offensif (21 ans) a tapé dans l’œil de plusieurs clubs européens. Le PSG figure parmi ces derniers et était prêt à lever sa clause libératoire, qui s’élève à 40 millions d’euros, une visite médicale était même avancée au début du mois de juillet. Mais depuis plus rien.

A voir aussi : Le Celta Vigo refroidit le PSG dans le dossier Gabri Veiga

Aucune offre sur la table du Celta Vigo

Selon les informations de Relevo, aucune offre n’est arrivée sur la table des dirigeants du club espagnol. Après avoir participé à l’Euro U21 avec l’Espagne, Gabri Veiga a fait son retour à l’entraînement avec le Celta hier. Le média sportif indique qu’au sein du vestiaire, ils savaient que le joueur allait revenir au club après ses vacances et pensent qu’il ne quittera pas le club cet été. Rafael Benitez, le coach du club espagnol, souhaite renforcer l’effectif à tous les postes. Luis Campos, qui travaille en parallèle du PSG en tant que conseiller sportif du Celta, serait à la recherche d’un gardien, d’un défenseur central, d’un milieu de terrain et d’un attaquant. Les 40 millions d’euros du possible transfert de Gabri Veiga seraient un vrai plus dans cette quête mais Relevo indique que le Celta Vigo avance dans ses recherches de renforts avec la possibilité que le joueur ne parte pas.