Mercato : La Roma accélère pour Renato Sanches

Luis Enrique avait insisté en conférence de presse sur le fait que le Paris Saint-Germain devait se renforcer mais aussi se dégraisser. Concernant le deuxième point, le club de la capitale a ré établi son loft, le groupe des indésirables, notamment avec Kylian Mbappé. Malgré que Renato Sanches fasse partie de la tournée estivale au Japon, les Rouge & Bleu souhaitent s’en séparer et une porte de sortie s’entrouvre davantage.

Si le Paris Saint-Germain est actuellement en tournée estivale au Japon, certains joueurs sont privés de matchs, coincés dans le loft au centre d’entraînement de Poissy (78). C’est le cas de plusieurs indésirables comme Leandro Paredes, Geroginio Wijnaldum, Julian Draxler, Colin Dagba ou encore, plus récemment, Kylian Mbappé. D’autres joueurs, présents dans le groupe du Japan Tour 2023, sont également considérés comme transférables cet été par le club de la capitale, c’est le cas d’Hugo Ekitike, mais aussi de Renato Sanches. Le Portugais sort d’une saison noire avec les Rouge & Bleu, avec seulement 23 rencontres jouées et des blessures récurrentes qui l’ont écarté des terrains pendant 111 jours cumulés cette saison. Malgré cela, le Golden Boy 2016 reste dans le viseur de quelques clubs européens dans cette fenêtre de mercato, et notamment l’AS Roma. La presse italienne évoquait ces dernières semaines un prêt avec option d’achat pour le milieu de terrain, mais le PSG n’approuverait pas cette éventualité. De plus, le principal intéressé, Renato Sanches, souhaite réellement jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, compétition dans laquelle La Lupa n’est pas qualifiée pour le prochain exercice.

La Roma confiante dans le dossier

Malgré le grand intérêt de la Roma et José Mourinho pour Renato Sanches, le PSG serait réticent à un prêt avec option d’achat, sans pour autant avoir acté une décision finale. Aujourd’hui, Guillaume MP, sur twitter, indique de l’AS Roma accélère dans le dossier du Portugais, et insisterait sur un prêt avec option, tandis que le club de la capitale souhaiterait un prêt avec obligation d’achat. Le journaliste d’Eurosport rajoute que le FC Barcelone serait également intéressé par le milieu de terrain.