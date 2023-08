Le clan Neymar va rencontrer le PSG pour un départ cet été

C’est la grande braderie à Paris et le départ de Neymar se précise. Malgré le démenti du père du brésilien la possibilité d’un départ est bien réelle.

Comme un feuilleton ne vient jamais seul, le dossier Neymar prend de l’ampleur. Le numéro 10 parisien a demandé son départ, décision également voulue par le club. Depuis deux jours il ne s’entraine plus avec le groupe à l’instar de Verratti également en instance de départ. Neymar se dit profondément marqué par l’épisode des « supporters » venus chez lui. Un événement qui aurait définitivement convaincu Neymar et Verratti de quitter le PSG cet été. Aux cotés de Bernat, Kurzawa ou Ekitike, les deux cadres parisiens, selon RMC Sport, ont été informés par la direction qu’ils ne sont pas dans les plans du club. Ainsi le Paris Saint-Germain pousse fortement ces deux joueurs vers la sortie. Là où le club de la capitale attend une somme proche des 80M€ pour Verratti, le cas Neymar est plus délicat.

« Le cycle de Neymar au PSG est vraiment, vraiment proche de la fin« Image : Instagram @neymarjr Bruno Andrade

Vente, prêt avec OA, résiliation de contrat ? Quelle sortie pour Neymar

Si la volonté de mettre de fin à leur relation mutuelle est réelle, la finalité elle, est plus incertaine. La faisabilité d’un départ de Neymar reste très compliquée. Entre son salaire de 30M€ et l’indemnité à débourser pour l’avoir, peu de clubs peuvent se le permettre. Le FC Barcelone, piste privilégiée par le Brésilien, éprouve des difficultés financières à l’heure actuelle. Un transfert sec aujourd’hui parait très improbable. C’est la raison pour laquelle l’éventualité d’un prêt avec option d’achat est étudiée. UOL Esporte évoque également la piste menant à Al-Hilal, qui prend du poid. Bruno Andrade poursuit et mentionne qu’un rendez-vous entre le clan Neymar et le PSG aura lieu dans les prochains jours.