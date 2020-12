Entre le PSG et Mauricio Pochettino, on en est au stade de l’accord de principe. Mais de l’autre côté des Alpes, on suppute sur les conséquences de cette désignation de l’Argentin. En Italie, on imagine notamment des répercussions sur l’Inter Milan. Ainsi, le Corriere dello Sport affirme que le directeur sportif du PSG, Leonardo, et le technicien argentin ont rendez-vous pour parler mercato. Et qu’il pourrait être question de Christian Eriksen, son ancien joueur dans une situation de blocage à l’Inter (373 minutes de jeu seulement) avec qui il est sous contrat jusqu’en 2024.

“La tentation de Pochettino, c’est Eriksen, qui est également aimé par Arsenal“, écrit le journal sportif transalpin. “Il pourrait s’avérer être le bon renfort en vue du match contre Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des champions. […] Le Danois a été rejeté par Antonio Conte, l’Inter va le vendre, Pochettino serait heureux de le retrouver à Paris. L’idée est d’essayer de se faire prêter le milieu de terrain avec une option d’achat : une formule déjà choisie l’été dernier par Leonardo, dans le respect d’un budget conditionné par la Covid, afin de signer Florenzi, Kean, Rafinha et Danilo Pereira. Cela dépendra de la réponse de l’Inter. Un échange entre Eriksen et Paredes est également à l’étude.”