Le CUP boycotte le Trophée des Champions au Parc des Princes

Le 3 janvier prochain, le PSG affronte le TFC dans le cadre du Trophée des Champions 2023 avec cinq mois de retard. Si la décision a été prise par la LFP d’organiser cette rencontre au Parc des Princes, les travées de l’antre du club de la capitale ne devrait pas être garnies par le Collectif Ultras Paris.

Après le désistement de l’organisateur en Thaïlande, la LFP a vu l’organisation du Trophée des Champions tomber à l’eau au mois d’août dernier. En ce sens, la Ligue de Football Professionnel a tablé sur le mois de janvier 2024 pour la rencontre entre le champion de France et le vainqueur de la Coupe de France 2023. Si le lieu du match a tenu en haleine les principaux concernés, la décision finale a fait du Parc des Princes le théâtre de l’opposition entre le PSG et le TFC. Cependant, le club de la capitale ne devrait pas pouvoir compter sur le Collectif Ultras Paris, branche des supporters parisiens les plus bruyants en tribune. En effet, le groupe d’Ultras du Paris Saint-Germain a publié un communiqué ce vendredi afin d’annoncer et expliquer son boycott. Ce dernier s’appuiera sur trois axes : la considération, le financier, et le sécuritaire.

Communiqué du 15/12/2023



Trophée des champions du 03/01/2024.#PSGTFC pic.twitter.com/5QWORF3cyA — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) December 15, 2023 Twitter : @Co_Ultras_Paris

« Pour l’ensemble de ces raisons nous laisserons la LFP organiser ce trophée dans un stade sans vie ce qui devrait lui rappeler les précédentes éditions en Chine, aux USA, ou ailleurs…« , conclut le Collectif Ultras Paris dans son communiqué.