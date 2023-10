Le début de saison d’Achraf Hakimi en chiffres

Le Paris Saint-Germain retrouve enfin le goût de la victoire avec le succès à Rennes (1-3). Au cœur d’une équipe qui se retrouve, Achraf Hakimi se démarque dans les statistiques.

Il est l’homme de la situation sur son côté droit. Auteur d’un début de saison exaltant, Achraf Hakimi se montre comme un élément indispensable dans l’effectif parisien. Si les deux dernières saisons du Marocain n’avaient pas apporté grosse satisfaction, Luis Enrique semble avoir trouvé la bonne manière d’utiliser son latéral. C’est un fait, après les dix premières rencontres de la saison, le Parisien affiche les statistiques les complètes parmi les latéraux européens. Encore hier soir, lors de la victoire 1-3 face au Stade Rennais, le joueur de 24 ans a encore trouvé les clés pour être décisif. Grâce à son but de la tête au Roazhon Park, Achraf Hakimi cumule désormais 4 réalisations et 2 passes décisives. Il est impliqué dans 6 buts sur ses 7 derniers matchs et s’impose comme le latéral le plus décisif en Europe.

🇲🇦 Hakimi 23’34 avec Paris



🗓️ 10 matchs

⚽️ 4 buts

🎯 2 passes décisives

⚡️ 14 dribbles réussis

🏃🏻 Le plus de mètres gagnés par la course au PSG

✋🏻 Le deuxième avec le plus d’actions défensives



📊 Le latéral le plus complet statistiquement pic.twitter.com/krLNlgkvv1 — DATA´Foot (@DTFootball_) October 8, 2023

Dans le top des joueurs de l’histoire du PSG

Individuellement aussi, Achraf Hakimi fait la différence dans les statistiques. Avec 3 buts en 8 matchs de Ligue 1, le Marocain est bien parti pour battre le record du latéral qui inscrit le plus de but sur une saison depuis QSI. Le record est d’ailleurs détenu par lui-même, qui avait inscrit 5 buts la saison dernière. De plus, avec maintenant 12 réalisations en Ligue 1 (68 matchs), l’actuel parisien égale Maxwell (145 matchs) au sommet du classement des latéraux avec le plus de buts avec le PSG. Cette saison, le défenseur complète, avec Milan Skriniar (96%) et Marquinhos (95%) le podium des joueurs avec le plus de passes réussies, avec 91%.