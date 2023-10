Après son succès à Rennes, le PSG retrouve le podium

Hier, en clôture de la huitième journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé sur la pelouse de Rennes (1-3). Un succès qui lui permet de remonter sur le podium.

Juste avant la trêve internationale, le PSG se devait de retrouver la victoire. Après son match nul contre Clermont (0-0) et sa claque reçue contre Newcastle (4-1), le PSG se déplaçait sur la pelouse de Rennes, bête noire des Rouge & Bleu depuis l’arrivée des Qataris en 2011. En effet, avec huit victoires, les Rennais sont l’équipe qui a le plus battu les Rouge & Bleu depuis que QSI a repris le club. Les Parisiens qui n’avaient plus gagné au Roazhon Park en championnat depuis 2018. Après un début de match compliqué, le PSG a réussi à reprendre l’ascendant grâce à un magnifique but de Vitinha. Achraf Hakimi doublait la mise quelques minutes plus tard avant que Rennes ne revienne à 2-1. Mais dans la foulée, le PSG reprenait de l’air grâce à Randal Kolo Muani. Avec ce succès (1-3), le PSG remonte sur le podium, à la troisième place.

Toujours à deux points de Monaco

Le PSG est devancé par Monaco, large vainqueur de Reims (1-3), qui compte deux points d’avance sur les Parisiens, et Nice, dernière équipe invaincue en Ligue 1, qui s’est imposé contre Metz (0-1), ce week-end. Auteur d’un bon début de saison, Brest cale un peu avec un deuxième nul consécutif contre Toulouse (1-1). Prochain adversaire du PSG après la trêve internationale, Strasbourg s’est incliné, à domicile, contre Nantes (1-2) en ouverture de cette huitième journée. Marseille a remporté sa première victoire avec Gennaro Gattuso sur le banc alors que Lyon a cru s’offrir sa première victoire, mais a finalement concédé le nul contre Lorient (3-3). Les Lyonnais, qui sont avant-derniers du classement, ont enfin mené au score cette saison. Cette huitième journée de Ligue 1 a aussi été marquée par les incidents lors de Montpellier / Clermont. Alors que les Montpelliérains menaient (4-2), un supporter a lancé un pétard sur la pelouse de la Mosson (92e) qui a explosé à proximité de Mory Diaw. Ce dernier, sonné, a dû quitter le terrain sur une civière. Ses coéquipiers sont rentrés directement aux vestiaires et le match a été arrêté. Le score n’est pas encore entériné et la LFP va devoir trancher sur l’issue de cette rencontre.

Les résultats de la 8e journée de Ligue 1

RC Strasbourg / FC Nantes (1-2)

FC Metz / OGC Nice (0-1)

Stade de Reims / AS Monaco (1-3)

Olympique de Marseille / Le Havre (3-0)

StadeBrestois / Toulouse (1-1)

Olympique Lyonnais / FC Lorient (3-3)

Montpellier / Clermont (4-2, arrêté)

RC Lens / Lille (1-1)

Rennes / PSG (1-3)

Le classement de Ligue 1

AS Monaco – 17 pts (+10) OGC Nice – 16 pts (+5) PSG – 15 pts (+10) Stade Brestois – 15 pts (+2) Stade de Reims – 13 pts (+3) Marseille – 12 pts (+1) Lille – 12 pts (+1) Rennes – 11 pts (+4) Nantes – 11 pts (-1) Toulouse – 10 pts (+1) Strasbourg – 10 pts (-3) Montpellier – 9 pts (+3 ) – match arrêté Le Havre – 9 pts (-2) RC Lens – 8 pts (-5) FC Metz – 8 pts (-6) FC Lorient – 7 pts (-5) Lyon – 3 pts (-10) Clermont – 2 pt (-7) – match arrêté