Le départ de Mauro Icardi officialisé ce vendredi ?

Le PSG va partir l’un de ses indésirables dans les prochaines heures. Mauro Icardi doit voyager en Turquie ce vendredi pour officialiser son arrivée à Galatasaray.

Pas dans les plans du PSG la saison dernière, Mauro Icardi avait été prêté à Galatasaray. L’attaquant argentin a brillé en Turquie avec 23 buts et 8 passes décisives en 26 matches toutes compétitions confondues avec le club stambouliote. Il a l’un des artisans majeurs du sacre du champion de Turquie de Galatasaray. Satisfaits de ses performances, les dirigeants turcs ont souhaité se l’offrir définitivement.

Icardi attendu en Turquie ce vendredi

Depuis plusieurs jours, on parle d’un accord trouvé entre le PSG et Galatasaray pour un transfert de 10 millions d’euros. De son côté, le joueur s’est mis d’accord et devrait signer un contrat de trois ans avec le champion de Turquie en titre. Mais l’officialisation tarde. Cela ne devrait plus être très long. Selon Fabrizio Romano, l’ancien de l’Inter Milan doit prendre la direction d’Istanbul plus tard dans la journée afin d’être officiellement présenté comme un joueur de Galatasaray. Le spécialiste du mercato conclut en rappelant que Galatasaray va payer dix millions d’euros pour s’offrir les services de Mauro Icardi.