Le PSG prêt à inclure Hugo Ekitike dans le dossier Højlund ?

Le PSG est à la recherche d’un attaquant de pointe pour cet été. Plusieurs noms ont été avancés. Le dernier en date, celui de Rasmus Højlund. Le PSG pourrait proposer Hugo Ekitike pour tenter de convaincre l’Atalanta.

À la recherche d’un avant-centre, le PSG a été associé à plusieurs noms. Victor Osimhen, Randal Kolo Muani, Harry Kane, Gonçalo Ramos, Dusan Vlahovic et plus récemment Rasmus Højlund. Le jeune international danois (20 ans) sort d’une belle saison sous le maillot de l’Atalanta Bergame et a attisé les convoitises de plusieurs grands clubs européens dont le PSG et Manchester United.

L’Atalanta Bergame en demande 70 millions d’euros

Selon les dernières informations, le joueur aurait une préférence pour le club mancunien, l’équipe de ses rêves. Il aurait déjà trouvé un accord salarial avec les Red Devils. Dans son édition du jour, l’Equipe a fait savoir que le PSG avait fait une offre de 50 millions d’euros à l’Atalanta et qu’il ne comptait pas surenchérir. Il attend désormais la réponse du club italien. De son côté, la Gazzetta dello Sport explique que le club de la capitale serait prêt à inclure Hugo Ekitike dans le deal Rasmus Højlund pour faire baisser la note. Malgré ça, Manchester United reste en pole position dans ce dossier avance le quotidien sportif transalpin. Le club anglais aurait fait une proposition de 60 millions d’euros même si l’Atalanta Bergame en attendrait 70 millions d’euros, conclut la Gazzetta.