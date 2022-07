Depuis le début du mercato estival, Luis Campos s’est donné pour mission de renforcer l’attaque parisienne. Depuis début juin, le PSG avait fait de Gianluca Scamacca une de ses priorités. Après la récente arrivée d’Hugo Ekitike en provenance de Reims, le club de la capitale souhaite toujours recruter un attaquant supplémentaire. En revanche, la piste menant au joueur italien est considérablement en train de s’envoler.

Un deal à 42 millions d’euros bonus compris

Gianluca Scamacca devrait s’engager avec West Ham cet été. C’est ce qu’a annoncé le directeur général de Sassuolo au Corriere Dello Sport. Selon lui, un accord a été trouvé entre les deux parties. « 36 millions d’euros plus 6 de bonus et 10 pour cent sur une éventuelle revente pour Scamacca. Ça me paraît bien, non ? Aussi parce que West Ham est un club qui vend. », a-t-il affirmé dans les colonnes du journal italien. Le PSG ne veut plus surpayer ses opérations de transfert. Le club a donc logiquement refusé les 50 millions d’euros demandé par Sassuolo.

Selon Le Parisien, la dernière offre du PSG pour Scamacca était de 40 millions d’euros, légèrement en-dessous de ce qu’a proposé West Ham. Luis Campos et son équipe devront s’attaquer à un autre profil pour compléter l’attaque parisienne. Pour rappel, les Rouge & Bleu doivent vendre avant d’acheter. Mauro Icardi et Arnaud Kalimuendo, malgré ses dernières bonnes performances, sont sur la liste des transferts.