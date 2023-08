Le secteur offensif du PSG risque de bouger dans les jours à venir avec les dossiers Hugo Ekitike et Randal Kolo qui pourraient être liés.

Le PSG n’en a pas fini avec son mercato estival 2023. Le club parisien a déjà enregistré dix arrivées (Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez, Kang-in Lee, Cher Ndour, Ousmane Dembélé, Arnau Tenas, Gonçalo Ramos et Xaxi Simons, parti en prêt à Leipzig) et ne compte pas s’arrêter là. En effet, le board des Rouge & Bleu cherche encore à recruter Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Et concernant l’international français, ce dossier pourrait être lié à celui d’un joueur présent dans l’effectif : Hugo Ekitike.

Ekitike inclus dans le deal Kolo Muani ?

Après avoir rejeté une première offre de 65M€ bonus compris pour son attaquant de 24 ans, l’Eintracht Francfort va voir le PSG repasser à l’offensive. Et selon plusieurs sources, le club parisien pourrait faire une nouvelle proposition de 70M€ hors bonus. Reste à savoir si les dirigeants allemands serait prêt à accepter cette somme, eux qui valorisent leur joueur à minimum 80M€. Mais d’après les dernières informations du journaliste de L’Equipe, Loïc Tanzi, les Rouge & Bleu n’avaient toujours pas formulé de deuxième offre ce lundi soir. « Paris était toujours dans la réflexion de la composition de son offre ces dernières heures. » Et pour cause, le choix d’Hugo Ekitike, poussé vers la sortie par le PSG, pourrait avoir des conséquences dans l’offre pour Randal Kolo Muani. En effet, Francfort est intéressé par la venue de l’ancien Rémois et le club parisien pourrait être tenté d’inclure son attaquant dans le deal. « Faut-il attendre de le convaincre de partir à Francfort pour l’inclure ? »

Désormais, reste à savoir si cette destination peut plaire au natif de Reims. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSG, Hugo Ekitike a été invité à quitter le club cet été à l’instar de Juan Bernat et Marco Verratti, toujours présents au club. Le joueur de 21 ans a de nombreux prétendants qui ont manifesté un intérêt dont le club anglais de West Ham, qui pourrait dans les prochaines heures formuler une offre de prêt avec une option d’achat de 35M€ très facilement atteignable. En tout cas, l’avenir de Hugo Ekitike s’écrit en pointillé dans la capitale française.