Après avoir officialisé cinq nouvelles recrues lors des quatre derniers jours, le PSG veut désormais se concentrer sur les ventes, ce qui a pour conséquence une stagnation dans le dossier Gabri Veiga.

Le PSG a lancé une nouvelle ère. Entre son nouveau centre d’entraînement, l’arrivée de Luis Enrique et l’officialisation de cinq nouveaux joueurs (Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Kang-In Lee et Marco Asensio), le club parisien compte aborder la saison 2023-2024 de la meilleure des manières. Et le board des Rouge & Bleu n’en a pas fini avec son mercato et piste notamment le joueur du Celta Vigo, Gabri Veiga. Mais, ce dossier n’a pas avancé ces derniers jours.

Gabri Veiga pourrait rester une saison supplémentaire au Celta

En effet, comme le rapporte le média Relevo, le PSG est bien l’un des prétendants pour le jeune espagnol de 21 ans, qui vient de s’incliner en finale de l’Euro U21 face à l’Angleterre. Cependant, la priorité actuelle du champion de France en titre est de se délester de ses nombreux indésirables. « Luis Campos, conseiller sportif du PSG et du Celta, travaille déjà avec Luis Enrique sur l’équipe de l’année prochaine, mais pour l’instant, il se concentre davantage sur les départs que sur les recrutements. » Dans ce dossier, d’autres grands clubs européens s’étaient rapidement montrés intéressés par le natif de Porriño. Mais plusieurs portes se sont récemment refermées. Longtemps intéressé, Liverpool a finalement opté pour les recrutements de Dominik Szoboszlai et Alexis Mac Allister dans l’entrejeu. Manchester City a privilégié la piste Matteo Kovacic et Newcastle a recruté Sandro Tonali. Enfin, Chelsea se pencherait plutôt sur le profil de Moisés Caicedo (Brighton). Surtout que le club espagnol attend toujours la somme de 40M€ pour son joueur, soit le montant de sa clause libératoire.

Face à ces nombreuses pistes qui s’envolent, Gabri Veiga n’exclut pas de faire une saison supplémentaire au Celta Vigo, lui dont le contrat court jusqu’en 2026. « Le joueur se sent bien à Vigo et s’il ne part pas cet été, ce qui ne le dérangerait pas non plus, il profitera de sa deuxième saison dans l’élite, dans le club de son coeur. L’horloge tourne et tout le temps qui passe jouera en faveur de sa continuité au Celta », conclut le média espagnol.