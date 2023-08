Le PSG s’est montré actif sur le marché des transferts depuis le début de l’été et ne compte pas s’arrêter là. En effet, dans le sens des départs mais aussi des arrivées, les dirigeants du club de la capitale ont toujours des dossiers ouverts et actifs sur leurs bureaux. Le point sur le mercato du Paris Saint-Germain.

Si le mercato du PSG, comme à l’accoutumée, est agité depuis de le début de l’été, le dossier Kylian Mbappé en est la principale raison. En effet, le flou entretenu autour de son avenir a été un frein au cours de ce marché des transferts estival. C’est en tous cas ce qu’affirme Fabrice Hawkins, le journaliste pour RMC Sport, qui a fait le point sur le mercato du Paris Saint-Germain en live sur Instagram. Notre confrère a expliqué dans un premier temps que Kylian Mbappé a réintégré le groupe de Luis Enrique avec l’insistance du technicien espagnol. Par ailleurs, la promesse faite par l’attaquant français de ne pas quitter le club de la capitale sans qu’il ne soit lésé a permis d’avancer dans ce sens. Cependant, cette réintégration ne signifie pas une prolongation de contrat assurée du numéro 7 parisien, mais permet aux deux camps de discuter d’un « deal gagnant-gagnant » désormais dans un climat serein. La prolongation de contrat de Kylian Mbappé pourrait donc être le feuilleton de la saison 2023/2024 du PSG.

Si le champion du monde 2018 devrait donc être un Rouge & Bleu pour la saison 2023/2024, il pourrait être rejoint, après Ousmane Dembélé, par un autre coéquipier en Equipe de France : Randal Kolo Muani. L’attaquant de l’Eintracht Francfort est l’objet de discussions entre le club de Bundesliga et le Paris Saint-Germain. Des négociations qui, toujours selon Fabrice Hawkins, sont à dissociées du dossier Kylian Mbappé. En effet, la tendance est aujourd’hui que le Bondynois reste au PSG. Cependant, aucun accord n’existe entre les deux clubs, et entre les dirigeants parisiens et Randal Kolo Muani. Toujours dans le sens des arrivées, le dossier Bernardo Silva a également été évoqué par notre confrères d’RMC Sport. Le Portugais aurait été la cible prioritaire de Luis Campos, et très vite approuvée par Luis Enrique dès son arrivée. Cependant, comme pour Harry Kane, la piste a été freinée par le dossier Mbappé, mais aussi par Manchester City qui a fermé la porte. A ce jour, il n’existe que « très très peu de chance » de voir Bernardo Silva au Paris Saint-Germain. Cependant, si 1% de chance se présente dans la dernière semaine du mercato, les dirigeants parisiens iront à fond.

🔴 NEWS : De son côté selon @Djaameel_ , il n’y a pas encore d’accord entre le PSG et Randal Kolo Muani ⏳🇫🇷 pic.twitter.com/eA73ymAWf1 — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 16, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Dans le sens des départs, le nom d’Hugo Ekitike a été évoqué. L’ancien du Stade de Reims est sur les tablettes d’Everton et de l’Eintracht Francfort. Cependant, Fabrice Hawkins, sur le live Instagram d’RMC Sport, affirme que le RC Lens est très intéressé, un point de chute que privilégierait l’attaquant de 21 ans. L’AS Monaco pourrait également se positionner dans la course dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, avec un salaire partagé avec le PSG. Si Hugo Ekitike pourrait donc laisser une place vacante sur le front de l’attaque parisienne, Bradley Barcola pourrait venir garnir le secteur offensif. En effet, le jeune ailier de l’Olympique Lyonnais a une réelle connexion avec Luis Campos et Luis Enrique. A tel point que le coach espagnol aurait déjà eu le joueur 20 ans au téléphone. Il existe aujourd’hui du côté du PSG une « vraie volonté de la direction de faire venir Barcola« , selon Fabrice Hawkins.

Le milieu de terrain parisien

Pour son entrejeu, le PSG ciblerait un profil de milieu athlétique et un autre créatif. En ce sens, le nom d’Ibrahim Sangaré revient avec insistance depuis quelques jours. L’international ivoirien est une cible du club de la capitale afin d’attirer le milieu de terrain du PSV Eindhoven. Si les dirigeants parisiens sont entrés dans la course, ces derniers ne se sont pas pour autant positionnés concrètement. Dans ce secteur de jeu, Khephren Thuram et Nicolo Barella ne sont pas des pistes chaudes dans ce mercato estival du Paris Saint-Germain. Toutefois, dans ces deux semaines restantes du mercato, l’idéal pour le PSG reste de recruter deux milieux de terrain, un idéal difficilement réalisable à ce jour selon Fabrice Hawkins.

🚨 L'objectif du PSG est de signer au moins 3 recrues d'ici la fin du mercato :



▫️ Randal Kolo Muani

▫️ Bradley Barcola

▫️ Un milieu de terrain (Ibrahim Sangaré et ciblé parmi d'autres cibles)



[@FabriceHawkins via Instagram] pic.twitter.com/18NRxb4oTb — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 16, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Le PSG espère se renforcer avec des forces déjà présentes. En effet, au cours de ce live Instagram d’RMC Sport, la prolongation de Warren Zaïre-Emery a été évoquée. Si le dur des négociations n’est pas encore arrivé, Fabrice Hawkins affirme que le clan du joueur et les dirigeants parisiens sont aux prémices des discussions.

Pour son milieu de terrain, le Paris Saint-Germain fait face à son plus gros dossiers avec Marco Verratti. En effet, l’Italien est sur le départ, mais pourrait poursuivre son aventure sous les cieux parisiens si aucune offre intéressante arrive sur la table des dirigeants parisiens. En ce sens, l’intérêt de l’Atlético Madrid a été rapidement coupé par le salaire de Marco Verratti et les attentes du PSG. En effet, le club de la capitale espère en tirer plus de 50 millions d’euros, quand de son côté le joueur touche un salaire avoisinant les 10 millions d’euros annuel. Avec ces paramètres à prendre en compte, la destinations la plus probable pour le numéro 6 parisien est Al-Hilal. En effet, le club saoudien qui vient d’officialiser Neymar a déjà fait une offre ferme de 45 millions d’euros, qui a été refusée par la direction du Paris Saint-Germain. Cependant, si Al-Hilal revient avec une nouvelle offre, acceptée par le PSG, il faudra être attentif à la volonté de Marco Verratti, qui reste compétitif. Outre ce dossier, Fabrice Hawkins, toujours pour le milieu de terrain, affirme que Kang-In Lee, avec le retour de Kylian Mbapppé dans le groupe de Luis Enrique, devrait redescendre d’un cran et évoluer au coeur du jeu.

Le live Instagram d’RMC Sport s’est conclu avec quelques mots de Fabrice Hawkins sur Luis Enrique. Notre confrère affirme que le technicien espagnol a vraiment changé les séances d’entraînement du Paris Saint-Germain. Ces dernières sont qualifiées de « très animées« . Les méthodes auraient vraiment changées en comparaison avec ce qu’a connu le club de la capitale sur les pelouses d’entraînement. En préparation de la première journée de Ligue 1 Uber Eats face au FC Lorient, Luis Enrique n’aurait pas programmé de mise au vert. En effet, les joueurs auraient pris connaissance du groupe pour le match en arrivant au Campus PSG le matin. Les non-convoqués sont dans la foulée restés à Poissy (78) afin de s’entraîner individuellement.