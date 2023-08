En plus des dossiers Randal Kolo Muani et Hugo Ekitike, le PSG et Francfort étaient aussi en discussions pour le transfert de Timothée Pembélé. Mais ce dossier aurait aussi pris du plomb dans l’aile.

La connexion Francfort-PSG occupe l’espace médiatique depuis plusieurs jours. Et pour cause, les deux clubs sont en négociations sur plusieurs dossiers comme celui de Randal Kolo Muani et Hugo Ekitike. Mais un autre joueur était aussi dans les discussions : Timothée Pembélé. Invité à trouver un nouveau club, le défenseur droit de 20 ans, sous contrat jusqu’en 2024, est placé sur la liste des transferts. Et si le Genoa avait montré un intérêt pour le Titi, ce dernier était plutôt désireux de rejoindre la Bundesliga, d’où sa préférence pour l’Eintracht Francfort. Cependant, les complications dans le dossier Randal Kolo Muani pourraient avoir une répercussion sur son avenir en Allemagne.

Une opération en stand-by

Comme le rappelle Le Parisien, « en marge, des négociations de l’opération Kolo Muani-Ekitike, b et Francfort échangeaient depuis près d’une semaine sur un possible transfert de Timothée Pembélé. » Mais la rupture des pourparlers entre l’Eintracht Francfort et le PSG dans le dossier Kolo Muani semble aussi avoir mis ce dossier Pembélé en stand-by. Reste à savoir si les discussions reprendront dans les heures à venir alors que le natif de Beaumont-sur-Oise est également dans le viseur de Genoa. La saison passée, le Titi avait pris part à 6 matches toutes compétitions confondues sous les ordres de Christophe Galtier et son avenir semble bouché au PSG aussi bien en défense centrale qu’au poste de latéral droit.