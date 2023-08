Ousmane Dembélé devrait être la neuvième recrue du PSG cet été. Mais le FC Barcelone n’a toujours pas envoyé les documents nécessaires à cela. Et il pourrait encore faire patienter les Rouge & Bleu.

Pour renforcer son poste d’ailier droit, le PSG a décidé de miser sur Ousmane Dembélé. Les dirigeants parisiens ont signifié à leur homologue barcelonais qu’il comptait lever la clause libératoire de l’international français qui s’élevait à 50 millions d’euros jusqu’au 31 juillet. Mais l’ancien rennais n’est toujours officiellement pas un joueur du PSG. Le club espagnol tarde à envoyer les documents pour clôturer ce dossier. Ce dimanche, la presse ibérique évoque ce dossier. Sport fait sa Une en expliquant que la tension est totale entre le clan Dembélé et le Barça. Même si le PSG a décidé de lever la clause libératoire, les deux parties discutent autour du paiement de cette clause libératoire. En effet, au moment de la négocier, le Barça et Dembélé ont conclut que si elle était levée, il se partagerait à part égal le montant (25 millions d’euros chacun). Mateu Alemany, le directeur sportif du club catalan considère qu’Ousmane Dembélé et son agent doivent renoncer à une partie de ce montant.

Dembélé convoqué à l’entraînement du Barça ?

De son côté, Mundo Deportivo explique que les dirigeants barcelonais pourraient convoquer Ousmane Dembélé pour la reprise de l’entraînement, étant encore sous contrat avec le champion d’Espagne. Marca est plus affirmatif en expliquant que l’international français est convoqué à la séance d’entraînement du FC Barcelone ce dimanche, entraînement qui doit permettre aux joueurs de Xavi de préparer le match contre Tottenham dans le cadre de la 58e édition du trophée Gamper mardi soir. Ousmane Dembélé « pourrait même rester un joueur barcelonais jusqu’au 21 août prochain si les négociations échouent« , avance Mundo Deportivo.