Depuis plusieurs jours, Ousmane Dembélé est annoncé proche de rejoindre le PSG. Mais le FC Barcelone continue de jouer la montre et essayerait même de casser le deal.

La semaine dernière, le PSG a fait savoir au FC Barcelone qu’il comptait lever la clause libératoire d’Ousmane Dembélé. Cette dernière s’élevait à 50 millions d’euros jusqu’au 31 juillet. Le joueur et le club de la capitale se sont aussi tombé d’accord sur un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2028. Mais le FC Barcelone tarde à envoyer les documents pour que ce transfert soit officiel. Alors qu’en France, on évoquait la possibilité de voir Ousmane Dembélé à l’entraînement du PSG demain, il semble que cela risque de ne pas se produire en raison de la lenteur du Barça à envoyer les documents nécessaires. Le champion d’Espagne tenterait aussi de faire capoter ce transfert de l’ancien Rennais à Paris.

Al-Hilal prêt à faire une offre sensationnelle

Selon les informations de Foot Mercato, le FC Barcelone souhaiterait gagner du temps dans ce dossier. « Ainsi, malgré un mail envoyé par les dirigeants parisiens aux hautes sphères barcelonaises pour organiser la traditionnelle visite médicale du joueur, le board des Culers ne répond pas et a désormais un autre plan en tête. » Il voudrait en effet utiliser leurs bonnes relations avec l’Arabie saoudite pour faire capoter le deal avec le PSG. Al-Hilal compterait proposer un salaire annuel de 100 millions d’euros par an à l’international français mais également 50 millions d’euros de commissions, « tout en alignant un chèque plus important que celui effectué par le PSG pour l’indemnité de transfert. » Déterminé à l’idée d’envoyer Dembélé en Arabie saoudite, « le Barça essaie donc de contrecarrer les plans parisiens. Une situation rappelant celle de Neymar où l’officialisation avait également pris plus de temps que prévu« , indique Santi Aouna. Malgré ça, Ousmane Dembélé devrait bien être un joueur du PSG cette saison. La seule volonté du joueur est de rejoindre le champion de France.

Dembélé devrait faire un aller-retour à Barcelone

Ce matin, la presse espagnole expliquait que le FC Barcelone, avec qui Ousmane Dembélé est encore sous contrat, avait convoqué le milieu offensif (26 ans) à l’entraînement des catalans ce dimanche. Une information confirmée par RMC Sport. Malgré ça, la signature de l’ancien du Borussia Dortmund au PSG n’est pas remise en cause. « Mais le FC Barcelone joue la montre, et tarde à envoyer les documents au PSG pour valider le transfert. » Etant encore pour quelques jours un joueur du Barça, l’international français doit donc se plier à la volonté du club catalan, pour ne pas se mettre à la faute, avance Fabrice Hawkins. À Paris depuis jeudi dans l’optique de passer sa visite médicale en début de semaine prochaine, Dembélé devrait donc prendre l’avion ce dimanche pour être à Ciutat Esportiva, centre d’entraînement du Barça, à 18h30 pour la séance d’entraînement, sauf si le FC Barcelone en décide autrement d’ici-là. « Dans l’entourage du PSG, on se dit toutefois serein quant à l’issue du dossier, expliquant que le Barça agit de la sorte pour tenter de récupérer un peu plus dans l’opération« , conclut RMC Sport.

Le Parisien évoque également cette lenteur dans le dossier Ousmane Dembélé au PSG. Le FC Barcelone fait traîner les choses, « cet ensemble d’événements (lever de la clause libératoire, montant à se partager entre le clan des joueurs et le club catalan) semble laisser un goût amer aux dirigeants. » Initialement prévue vendredi, la visite médicale de l’ailier avait été décalé à samedi puis à lundi ou mardi en raison de l’attente des documents que doit envoyer le champion d’Espagne. Comme il est toujours un joueur du FC Barcelone, il « doit se plier au programme de son équipe. Après trois jours off, comme l’ensemble de ses partenaires catalans, Dembélé va rentrer à Barcelone où il est attendu à l’entraînement en fin d’après-midi. » Le quotidien francilien explique qu’il semble compliqué de définir un programme clair, même si toutes les parties restent confiantes. Le joueur veut venir au PSG et dispose d’un accord pour un contrat de cinq ans avec les Rouge & Bleu.