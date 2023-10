Le futur de Xavi Simons au PSG ne serait pas encore décidé

Lorsqu’il débarque au PSG à l’âge de 16 ans, Xavi Simons était déjà connu des observateurs tant son potentiel était immense. Il a quitté la Masia pour rejoindre le projet parisien. Après une saison 2021/2022 où il a enchaîné les allers-retours entre les pros et les U19 sous Maurico Pochettino, le milieu offensif s’est envolé au PSV Eidhoven où il marquera les esprits.

Dans la même zone que Kylian Mbappé sur le terrain

Au même moment, il découvre la sélection néerlandaise en juillet 2022. 7 sélections, 22 buts et 12 passes décisives plus tard – en 48 matches officiels avec le PSV – la jeune star a trouvé un nouveau club, Leipzig. Et tout cela en signant un nouveau contrat avec le PSG, qui l’a prêté dans la foulée en Allemagne. Son début de saison en Bavière est dans la continuité de ses performances de la saison passée. Au sein de la sélection nationale, il y a même des échos qui évoquent un projet qui se construirait autour de lui.

En ce qui concerne le PSG, qui l’a prolongé jusqu’en 2027 et qui l’a prêté sans option d’achat, l’heure est encore à l’interrogation. Même si le club apprécie sa bonne humeur et son professionnalisme, explique Le Parisien. Du côté allemand, le directeur sportif Max Eberl ne cache pas son envie de prolonger la pépite. Le Parisien l‘annonce dans son article dédié au joueur, Paris n’a pas encore fait son choix. Pourtant, on aurait pensé qu’il était sûr de revoir Xavi Simons au PSG la saison prochaine. Mais cela dépendra de plusieurs hypothèses qui sont sur la table : il reviendra s’il entre dans les plans et s’il est assuré de jouer. Dans le cas contraire, il prolongera son prêt ou sera vendu l’été prochain. Le Parisien explique aussi que Luis Campos prend en compte le positionnement similaire de Kylian Mbappé et Xavi Simons sur le terrain. C’est une des raisons pour laquelle, le joueur de 20 ans n’est pas resté cet été. D’autant plus qu’il a besoin de temps de jeu pour progresser davantage. Paris est donc encore en pleine réflexion sur le cas Xavi Simons.